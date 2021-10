Le CRV de Curve Finance devient tranquillement un jeton DeFi le plus performant malgré l’engouement pour les jetons de meme

Curve dao (CRV), le jeton de gouvernance pour le protocole de teneur de marché automatisé (AMM) Curve Finance, a discrètement augmenté pour devenir l’un des plus performants de la semaine, malgré l’engouement autour de la pièce Shiba Inu (SHIB) et d’autres jetons sur le thème des chiens.

Au moment de la publication, CRV changeait de mains à 4,74 $, selon les données de Messari, en hausse de 1,87 % au cours des dernières 24 heures et de près de 65 % au cours de la semaine dernière. Parmi les jetons avec une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard de dollars, y compris SHIB, CRV est le troisième meilleur interprète cette semaine.

La montée en puissance de CRV montre que l’excitation sur le marché de la cryptographie s’est étendue bien au-delà des jetons meme basés sur la communauté et la culture.

Les analystes et les investisseurs de la finance décentralisée (DeFi) attribuent le dernier rallye de CRV à deux facteurs principaux : sa tokenomique et la croissance rapide d’un protocole d’optimisation du rendement axé sur Curve Finance, l’un des plus grands AMM de la blockchain Ethereum.

Lancé en août 2020, le jeton CRV est conçu pour inciter les fournisseurs de liquidités sur Curve Finance et encourager la participation à la gouvernance dans la communauté. Cinq pour cent d’un approvisionnement initial de 1,3 milliard de CRV ont été distribués aux fournisseurs de liquidités avant le lancement du jeton, avec une acquisition d’un an.

« La distribution aux utilisateurs qui ont fourni des liquidités avant le lancement du jeton a pris fin », a déclaré Arthur Cheong, fondateur et gestionnaire de portefeuille du fonds d’investissement DeFi DeFiance Capital, ajoutant que toute pression de vente potentielle sur CRV à la suite de l’événement avait diminué.

George Harrap, co-fondateur du protocole DeFi Step Finance, a tweeté le 25 octobre qu’il «était ravi de voir les récents événements de $CRV. Maintenant, une grande partie de la distribution est terminée et nous verrons les choses évoluer dans une direction. »

Alors que l’événement ponctuel a peut-être accéléré les gains de prix de CRV ces derniers jours, les analystes ont souligné que la croissance de CRV a largement bénéficié de Convex Finance, une nouvelle plate-forme d’optimisation des rendements qui augmente les récompenses pour les fournisseurs de liquides CRV.

En à peine cinq mois depuis le lancement de Convex Finance, la valeur totale verrouillée dans la plate-forme a atteint 13,36 milliards de dollars, selon les données de Defi Llama. TVL est la valeur en dollars américains de la crypto-monnaie engagée dans un protocole DeFi. Le TVL sur Curve, au cours de la même période, a atteint 18,76 milliards de dollars, soit plus du double de 8,8 milliards de dollars en mai.

Mais comment exactement le succès de Convex Finance a-t-il alimenté la croissance récente de Curve ? Selon Convex Finance, en déposant un certain nombre de jetons CRV dans Convex, les utilisateurs reçoivent un jeton appelé cvxCRV pour le même montant. Convex investira ensuite CRV dans Curve Finance et recevra un CRV bloqué par un vote (veCRV). En conséquence, Convex aura le droit de vote pour augmenter les récompenses CRV des pools liquides auxquels il fournit des liquidités et donc être en mesure de maximiser les rendements des pools liquides de Curve Finance.

Ceux qui choisissent de miser leurs jetons cvxCRV sur Convex Finance recevront les propres jetons CVX de Convex en tant que récompenses de mise, ainsi qu’une partie des récompenses CRV de Curve via Convex.

Les données de Dune Analytics montrent que Convex contrôle désormais plus de 37% de la gouvernance de Curve, ce qui lui donne une influence considérable pour voter en faveur de récompenses plus élevées pour les pools auxquels il fournit des liquidités.

« Toute la dynamique de Convex achetant des CRV de manière cohérente pour le rendement [earning] objectif » a alimenté la croissance de CRV, a déclaré Cheong de DeFiance Capital.

« Convex permet aux fournisseurs de liquidités de Curve Finance de percevoir des frais de négociation et de réclamer un CRV boosté sans verrouiller eux-mêmes le CRV », indique le document de Convex. « Les fournisseurs de liquidités peuvent recevoir des récompenses de CRV et d’extraction de liquidités améliorées avec un minimum d’effort. »

Mais il y a aussi des risques liés à l’utilisation de Convex.

Une fois que les utilisateurs déposent des CRV sur Convex en échange de jetons cvxCRV, l’action est irréversible, ce qui signifie que les jetons CRV seront verrouillés pour toujours.

« Le fait que cvxCRV maintienne un arrimage de prix proche au CRV sur le marché libre est la clé de voûte qui maintient tout ensemble », a écrit la société de recherche en cryptographie Delphi Digital dans une étude de recherche en août. « N’oubliez pas que cvxCRV est liquide, ce qui signifie qu’il y aura une pression de vente. »