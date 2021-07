Le cryptage de sauvegarde WhatsApp est déployé auprès des bêta-testeurs sur Android

in

WhatsApp vient de recevoir une fonctionnalité que les gens voulaient depuis des années, la possibilité d’exécuter l’application de chat populaire sur d’autres appareils avec le même compte. Une version limitée de la prise en charge multi-appareils était déjà disponible pour les utilisateurs. Vous pouvez exécuter WhatsApp sur des ordinateurs de bureau, mais uniquement s’il existe une connexion sans fil permanente à l’application WhatsApp de votre smartphone. La prise en charge complète de plusieurs appareils augmente le nombre d’appareils pouvant exécuter le même compte WhatsApp et élimine l’attache du smartphone. WhatsApp sur le bureau sera une application entièrement fonctionnelle lorsqu’elle quittera la version bêta. Il s’avère que ce n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité pratique de WhatsApp que Facebook teste. La société déploie également le cryptage de sauvegarde WhatsApp, une autre fonctionnalité demandée par de nombreuses personnes.

La fonctionnalité et les sauvegardes multi-appareils sont des fonctionnalités qui peuvent aller de pair. Ce dernier est particulièrement utile si vous devez changer d’appareil et de port sur la dernière version de votre historique de discussion WhatsApp. Mais les sauvegardes WhatsApp ont des fonctionnalités limitées et elles ne sont pas cryptées.

Les discussions et les appels WhatsApp sont cryptés de bout en bout. Cela signifie que les autres ne peuvent pas intercepter et accéder aux données sans connaître le mot de passe de l’appareil. Et vous pouvez définir un mot de passe pour l’application WhatsApp pour une protection supplémentaire.

Mais les sauvegardes sont une chose différente. Ils ne sont pas cryptés, de sorte que toute personne y ayant accès peut lire les discussions WhatsApp dans leur intégralité. C’est pourquoi le cryptage de sauvegarde est si important.

Comment activer le cryptage de sauvegarde WhatsApp

Comme pour les autres fonctionnalités de WhatsApp, le cryptage de sauvegarde n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp. La fonctionnalité est en cours de test et Facebook ne prend en charge que les appareils Android pour le moment. WaBetaInfo a d’abord remarqué la fonctionnalité de la version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.15.5.

📝 Beta WhatsApp pour Android 2.21.15.5 : quoi de neuf ? WhatsApp déploie enfin des sauvegardes chiffrées de bout en bout pour les bêta-testeurs aujourd’hui !https://t.co/Exs95QbHcE – WABetaInfo (@WABetaInfo) 16 juillet 2021

Pour en profiter, vous devrez vous inscrire à la version bêta sur Android et mettre à jour l’application vers la dernière version.

Avant de commencer à profiter du cryptage de sauvegarde WhatsApp, vous devez vous rappeler qu’il y a une énorme mise en garde ici. Le chiffrement de bout en bout est une excellente fonctionnalité de confidentialité et de sécurité à ajouter aux sauvegardes. Mais vous devrez définir un mot de passe pour ces sauvegardes. Vous pouvez également définir une clé de cryptage de sauvegarde à 64 chiffres.

Oublier ou perdre le mot de passe ou la clé de cryptage aura le même effet ennuyeux. Vous ne pourrez pas accéder au contenu de la sauvegarde tant que vous ne vous en souviendrez pas. Facebook, Google ou quiconque ne peut pas vous aider à récupérer l’accès à la sauvegarde. C’est normal quand il s’agit de cryptage. Vous seul devriez pouvoir déchiffrer les données. C’est pourquoi les mots de passe sont requis.

On ne sait pas pour le moment quand le cryptage de sauvegarde sera déployé pour tous les utilisateurs et s’il arrivera bientôt sur iPhone. Mais tous les utilisateurs obtiendront probablement une expérience WhatsApp similaire dans un proche avenir. Cela inclut la prise en charge du cryptage multi-périphériques et de sauvegarde.

