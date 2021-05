Le cryptage devrait-il être limité pour lutter contre la maltraitance des enfants?

18/05/2021 à 09h52 CEST

SPORT.es

En 2020, l’IWF a reçu 300 000 rapports et 153 000 ont été vérifiés en tant que nouveau contenu du CSAM. La police dit que plus d’enfants prédateurs peuvent maintenant être trouvés dans les applications de messagerie, plutôt que sur le Web sombre. Beaucoup ne chiffrent même pas leur trafic Web. De nombreuses autorités craignent que Facebook veuille introduire le cryptage de bout en bout dans les messages envoyés via Messenger et Instagram Direct.

Le chiffrement de bout en bout est une fonction de confidentialité qui empêche quiconque de sauf l’expéditeur et le destinataire, lire les messages envoyés en ligne. Les autorités sont inquiètes et affirment que cela rendra beaucoup plus difficile l’appréhension des suspects et la détection d’enfants prédateurs. Facebook affirme que l’utilisation d’une telle technologie protégera la vie privée des utilisateurs.

Mais les États – le Royaume-Uni et l’Australie se sont opposés à plusieurs reprises à l’idée depuis 2019, affirmant que cela mettra en péril le travail de lutte contre la maltraitance des enfants. L’Australie a également exigé de l’industrie technologique qu’elle remette les clés de cryptage publiques (portes dérobées de ses réseaux) aux autorités. Les entreprises, tant à l’étranger qu’en Australie, ont refusé.