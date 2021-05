Le cryptage Facebook Messenger et Instagram ne sera pas disponible de sitôt – .

Facebook a annoncé il y a quelques années son intention de fusionner toutes ses applications de messagerie instantanée dans un système de chat unifié qui permettra à tout utilisateur de trouver et de parler à qui que ce soit sans avoir besoin d’un compte sur les autres plates-formes. En pratique, cela signifie que les utilisateurs de Facebook Messenger peuvent parler aux utilisateurs d’Instagram et de WhatsApp. Cette idée présentait un problème évident que Facebook a résolu tout de suite. WhatsApp est la seule application de chat Facebook qui prend en charge le cryptage de bout en bout par défaut, contrairement à Messenger et Instagram. Mark Zuckerberg a déclaré à l’époque que l’application de messagerie unifiée prendrait également en charge le chiffrement de bout en bout.

Facebook a fait un pas en avant significatif l’année dernière lorsque Facebook Messenger et Instagram ont reçu une prise en charge de la messagerie inter-applications. Cependant, ils ne fonctionnent pas avec WhatsApp pour le moment. Le cryptage de bout en bout pourrait être le coupable ici, et Facebook a reconfirmé son intention d’ajouter la fonction de sécurité à Messenger et Instagram. Cependant, le chiffrement de bout en bout ne sera pas disponible sur les autres applications au moins avant 2022.

«Il y a deux ans, Mark Zuckerberg a annoncé une vision axée sur la confidentialité pour les réseaux sociaux centrée sur la messagerie», a écrit Facebook dans un article de blog il y a quelques jours. «Il sera construit sur les principes des interactions privées, du cryptage, de la réduction de la permanence, de la sécurité, de l’interopérabilité et du stockage sécurisé des données.»

Chat conceptuel entre Instagram sur Android (à gauche) et Facebook Messenger sur iPhone (à droite). Source de l’image: Facebook

Facebook dit avoir construit une équipe axée sur la livraison de cette vision sur Messenger et a parlé aux gens de ce qu’ils veulent de leurs applications de chat. Sans surprise, les utilisateurs d’applications de messagerie instantanée veulent que leurs applications de chat soient fiables, mais aussi privées et sécurisées. La confidentialité et la sécurité apparaissent à plusieurs reprises dans le billet de blog, et Facebook note qu’il travaille déjà sur l’intégration du cryptage de bout en bout par défaut dans ses applications.

Mais la fonctionnalité très convoitée sera prête en 2022 au plus tôt:

Nous travaillons également d’arrache-pied pour intégrer le chiffrement de bout en bout par défaut à tous nos services de messagerie. Cela protégera les messages privés des gens et signifiera que seuls l’expéditeur et le destinataire, pas même nous, peuvent accéder à leurs messages. Bien que nous nous attendions à faire plus de progrès sur le chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger et Instagram Direct cette année, il s’agit d’un projet à long terme et nous ne serons pas entièrement chiffrés de bout en bout avant 2022 au plus tôt. De plus, les fonctionnalités de sécurité que nous avons déjà introduites sont conçues pour fonctionner avec un cryptage de bout en bout, et nous prévoyons de continuer à intégrer de solides fonctionnalités de sécurité dans nos services.

Le billet de blog de Facebook répertorie également les principaux points à retenir de son atelier sur la politique de messagerie, où les thèmes de confidentialité et de sécurité réapparaissent. L’une des conclusions que Facebook a tirées de ses réunions est que «les gens veulent des messages sans intrusions indésirables». Facebook traite les interactions indésirables dans les applications de chat de cette catégorie. Mais les publicités sont également une intrusion indésirable dans les applications de messagerie instantanée. Facebook ne mentionne la publicité nulle part dans l’article du blog.

Équilibrer le besoin de suivre les utilisateurs et le chiffrement de bout en bout sera la partie la plus difficile pour Facebook. C’est pourquoi la monétisation de WhatsApp a été difficile à la suite de l’acquisition coûteuse. Mais WhatsApp avait déjà mis en place un cryptage fort.

Des alternatives à Facebook Messenger et Instagram qui offrent un cryptage de bout en bout existent déjà. iMessage sur les appareils Apple et Signal prennent en charge la fonction de sécurité. Les chats Telegram peuvent être protégés avec un cryptage de bout en bout, et Google l’ajoute aux messages RCS sur Android. Ce sont également des alternatives à WhatsApp pour les utilisateurs déterminés à quitter l’application Facebook une fois les nouvelles fonctionnalités de confidentialité déployées.

Le blog complet de Facebook sur l’avenir des applications de messagerie est disponible sur ce lien.

