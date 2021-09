Le cryptanalyste Ben Armstrong prévoit un avenir radieux pour les NFT basés sur Cardano

Cardano (ADA / USD) fait la une des journaux depuis plus d’un mois récemment, tout cela grâce au lancement de contrats intelligents sur son réseau principal. Alors que les contrats intelligents n’ont été activés que le 12 septembre, l’anticipation a fait monter en flèche leur prix dans les semaines qui ont précédé l’événement. Cependant, après le lancement, l’industrie de la cryptographie a connu une autre vague de marché baissier, qui a coïncidé avec la correction des prix de Cardano.

Mais malgré la baisse, le cryptanalyste et influenceur Ben Armstrong pense que le secteur NFT de Cardano est très prometteur.

Dans son récent tweet, Armstrong a déclaré que le secteur NFT de Cardano semble avoir un avenir prometteur, malgré son âge extrêmement jeune. Armstrong connaît bien l’industrie de la cryptographie, étant l’hôte d’une chaîne YouTube populaire, BitBoy Crypto. Il a également évoqué certains des projets NFT qui, selon lui, ont le plus de potentiel de tous ceux qui sont actuellement lancés sur son réseau.

Quels projets NFT Armstrong a-t-il le plus aimé ?

Le premier auquel il s’est tourné est Zombits, un projet NFT mettant en vedette 10 000 objets de collection uniques. Le projet se compose de plusieurs ensembles de NFT, dont chacun offre un ensemble unique de traits, tandis que chaque trait a une rareté spécifique. Cela garantit que certains Zombits sont plus rares que d’autres.

Le projet prévoit un certain nombre d’événements, notamment le lancement de 10 000 Humanbits en octobre, le développement du jeu Humanbits vs Zombits en octobre et novembre, le lancement du jeu en novembre et le lancement d’un pool de paris Zombits en décembre.

Ensuite, Armstrong s’est également attaqué à un projet appelé SpaceBudz, qui compte également 10 000 unités, chacune représentant un astronaute unique appartenant à un seul collectionneur à la fois.

Et enfin, il y a Clay Nation qui a une collection de seulement 10 personnages. Cependant, chacun d’eux a environ 100 traits d’argile faits à la main dans 8 catégories différentes. Chaque personnage doublera lorsqu’il entrera dans Clay Nation, qui est envisagé comme une zone réservée aux membres avec une atmosphère très festive.

