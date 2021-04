Le crypto FBAR: Implications au-delà

Le département du Trésor des États-Unis aiguise à nouveau son épée sur la crypto. En janvier 2021, le Réseau de répression des crimes financiers du ministère du Trésor a publié l’Avis 2020-2. L’avis indique que le FinCEN a l’intention de modifier sa réglementation concernant la déclaration des comptes financiers étrangers pour inclure la monnaie numérique comme type de compte à déclarer.

En termes simples, cela signifie que FinCEN pourrait bientôt demander aux utilisateurs de crypto de déposer des rapports annuels sur les comptes bancaires et financiers étrangers, ou FBAR, pour les crypto-monnaies détenues sur des bourses étrangères. Les effets d’un tel amendement sont considérables. Un simple paragraphe long, l’avis comporte plusieurs implications qui affectent les propriétaires de crypto – bien au-delà d’un simple rapport FBAR.

Actuellement, les comptes de crypto-monnaie ne sont pas des comptes déclarables au sens de la réglementation FBAR. En cas de changement, les propriétaires de crypto – déjà accablés par une concentration accrue de l’Internal Revenue Service – seraient alors tenus de déclarer annuellement les soldes globaux les plus élevés de leurs comptes cryptographiques au FinCEN.

Cette exigence s’ajoute à la question de divulgation cryptographique sur le formulaire IRS 1040, Déclaration de revenus des particuliers. En plus de divulguer le solde global le plus élevé, le propriétaire de la crypto doit également divulguer le dépositaire de la crypto, son emplacement et le numéro de compte crypto (ou un autre identifiant). En supposant que les règles de déclaration restent les mêmes, les comptes cryptographiques seraient déclarés sur le formulaire FinCEN 114 et déposés par voie électronique au plus tard le 15 avril de l’année applicable suivante (comme les déclarations de revenus).

Exigences de Crypto FBAR

Mais tous les comptes cryptographiques ne seraient pas déclarables. L’exigence de déclaration FBAR ne s’applique qu’aux comptes étrangers dont les soldes dépassent 10 000 $ (au total) pour l’année d’imposition. Ainsi, si deux comptes ont un solde de compte combiné supérieur à 10 000 $ à un moment donné, les deux comptes doivent être déclarés.

Par exemple, si l’un détient 4000 $ de Cardano (ADA) et un autre 7000 $ de Bitcoin (BTC) sur un échange non américain, les deux avoirs sont déclarables car, dans l’ensemble, ils dépassent 10000 $. Par conséquent, les propriétaires de crypto doivent suivre attentivement la juste valeur marchande de leurs comptes cryptographiques tout au long de l’année dans un marché volatil. Ce qui vaut 5 000 $ aujourd’hui pourrait dépasser le seuil de 10 000 $ en peu de temps.

Pénalités et omissions de divulgation

Et le fait de ne pas divulguer un compte à signaler est une tâche insensée. Les sanctions FBAR sont draconiennes. Pour les manquements «non intentionnels» à la production de FBAR, la pénalité est de 10 000 $ par échec. Les tribunaux sont actuellement en train de savoir si ces 10 000 $ sont par compte par an ou simplement par FBAR dû.

L’IRS – comme on pouvait s’y attendre – adopte le premier point de vue. Si la pénalité de 10 000 $ est par compte et par an, il est facile de voir comment les pénalités FBAR peuvent facilement dépasser les soldes réels des comptes eux-mêmes. Autrement dit, un contribuable pourrait payer plus en pénalités FBAR que la valeur de ses comptes. Et en cas de non-respect «délibéré», les sanctions chancellent en raison de l’inviolabilité. Ils prescrivent une sanction civile pour avoir volontairement omis de déposer un FBAR d’un maximum de 100 000 $ ou 50% du solde du compte au moment de la violation. Les violations délibérées comprennent à la fois des non-divulgations conscientes et imprudentes.

Il y a encore une autre exigence née des changements possibles dans la réglementation FBAR. Au bas de l’annexe B du formulaire 1040, il y a une série de questions sur les comptes bancaires étrangers. Vraisemblablement, si les comptes cryptographiques relèvent de la nouvelle réglementation FBAR, un contribuable déclarant FBAR devra également répondre aux questions de l’annexe B par l’affirmative. Et répondre par la négative n’est pas un bon choix. Répondre mensongèrement «non» aux questions sur les comptes bancaires étrangers de l’annexe B est considéré comme un comportement «volontaire» aux yeux de l’IRS.

Et surtout, contrairement aux règles FBAR, il n’y a pas de seuil de valeur de compte avec les questions de l’annexe B. Les divulgations volontaires de comptes bancaires étrangers ne commencent et ne se terminent pas avec le dépôt d’un FBAR annuel. Le cas échéant, le contribuable doit également répondre honnêtement aux questions sur les comptes bancaires étrangers de l’annexe B.

Malheureusement, le travail ne s’arrête pas là. Si les comptes cryptographiques sont considérés comme des comptes à déclarer en vertu de la réglementation FBAR, ils sont naturellement des comptes à déclarer sous le formulaire IRS 8938. Si les contribuables américains ont un intérêt financier dans des actifs financiers étrangers spécifiés et atteignent certains seuils de solde de compte, ils doivent également déposer un formulaire 8938 avec leur formulaire 1040 Déclaration de revenus des particuliers. Le formulaire 8938 est une pièce jointe au formulaire 1040. Les mêmes comptes bancaires étrangers déclarables en vertu de la réglementation FBAR sont actuellement les mêmes types de comptes déclarables sur le formulaire 8938. En effet, les divulgations FBAR se retrouvent dans le formulaire 8938.

Les seuils de déclaration sont cependant différents. Pour être déclarables, pour les contribuables non mariés, les soldes des comptes bancaires étrangers doivent dépasser 50 000 $ le dernier jour de l’année d’imposition, ou s’il est supérieur à 75 000 $ à tout moment de l’année, pour impliquer le formulaire 8938. Les seuils sont plus élevés pour le dépôt conjoint des époux contribuables. Et à l’instar du FBAR, les sanctions sont sévères. Il y a une pénalité de 10 000 $ pour défaut de divulgation sur le formulaire 8938 et 10 000 $ supplémentaires pour tous les 30 jours de non-production après que l’IRS a avisé le contribuable d’un défaut de divulgation pour une pénalité maximale potentielle de 60 000 $.

Des sanctions pénales peuvent également s’appliquer. En fait, FBAR et le formulaire 8938 sont deux petits pois dans un pod, et un propriétaire de crypto peut avoir besoin de signaler les deux formulaires. Pour une bonne comparaison du FBAR et du formulaire 8938, voir ici.

Amnistie fiscale pour la crypto

Dans tout cela, il peut y avoir une lueur de bonnes nouvelles. J’ai déjà plaidé pour un programme d’amnistie fiscale cryptographique, et cela peut être un cas où une amnistie émerge. Actuellement, il existe plusieurs procédures de divulgation volontaire en cas de non-dépôt de FBAR. Vraisemblablement, si les comptes cryptographiques sont les types de comptes qui doivent désormais être déclarés en vertu de la réglementation FBAR, les mêmes procédures d’amnistie devraient également s’appliquer aux comptes cryptographiques. À moins que la nouvelle réglementation ne prévoie une exception, les comptes cryptographiques peuvent appartenir à ces types de comptes disponibles pour participer aux procédures de divulgation volontaire offshore. Et surtout, les procédures englobent «à la fois» les sanctions pour non-divulgation et les sanctions pour non-déclaration de revenus. C’est un programme d’amnistie qui couvre les deux.

Par exemple, supposons que la nouvelle réglementation FBAR entre en vigueur en 2021. Un propriétaire de crypto nommé Joe ne déclare pas les gains en capital sur sa crypto au cours des années d’imposition 2021, 2022 et 2023. Chaque année, Joe ne parvient pas non plus à déposer des FBAR sur sa crypto. comptes. Puis, en 2024, Joe veut être franc. Vraisemblablement, Joe peut alors participer aux procédures de divulgation volontaire du FBAR et capturer à la fois son incapacité à déposer ses FBAR ainsi que son incapacité à déclarer ses gains en capital cryptographiques. Bien que Joe doive payer une pénalité diverse de 5% en vertu des procédures de divulgation volontaire, il peut éviter la pénalité de 10 000 $ «non intentionnelle» pour chaque année et éviter toute pénalité supplémentaire associée à sa non-déclaration de revenus cryptographiques, y compris les 20% liés à l’exactitude. sanctions et sanctions civiles pour fraude. Cela peut être une porte dérobée à l’amnistie fiscale crypto.

Ce qui a commencé comme un avis inoffensif d’un paragraphe, l’Avis 2020-2 a de larges implications. Il n’est pas rare qu’une obligation de déclaration fiscale touche un ou plusieurs formulaires fiscaux comme c’est le cas ici. Les propriétaires de crypto sont bien servis pour comprendre l’étendue du code des impôts. Un faux pas dans un domaine est probablement un faux pas dans un autre.

Cet article est à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un avis juridique.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Jason Morton pratique le droit en Caroline du Nord et en Virginie et est associé chez Webb & Morton PLLC. Il est également juge-avocat dans la Garde nationale d’armée. Jason se concentre sur la défense fiscale et les litiges fiscaux (étrangers et nationaux), la planification successorale, le droit des affaires, la protection des actifs et la fiscalité de la crypto-monnaie. Il a étudié la blockchain à l’Université de Californie à Berkeley et a étudié le droit à l’Université de Dayton et à l’Université George Washington.