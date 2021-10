Le crypto mcap total franchit à nouveau 2,5 milliards de dollars au milieu d’un intérêt accru des investisseurs après cinq mois de lutte

Les États-Unis sont désormais le plus grand centre d’extraction de Bitcoin au monde, remplaçant la Chine deux mois après que le pays a interdit l’extraction de crypto cette année.

Après un écart de cinq mois, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a de nouveau dépassé la barre des 2,5 billions de dollars alors que les investisseurs en crypto continuent de parier sur les devises numériques tout en s’attendant à ce que le premier fonds négocié en bourse à terme Bitcoin commence à être négocié dans la semaine à venir. . Cette décision devrait encore renforcer la confiance des investisseurs. La capitalisation boursière de la crypto avait atteint pour la dernière fois 2,54 billions de dollars le 12 mai 2021. Bitcoin était déjà en hausse de près de 11% au cours des sept derniers jours à près de 61 000 dollars au moment du dépôt de ce rapport, tandis qu’Ethereum et Polkadot ont bondi de près de 9% et 16,5 pour cent respectivement, ont montré les données de CoinMarketCap. La valeur totale du marché de la cryptographie avait dépassé 2,5 billions de dollars samedi avant de baisser légèrement à 2,47 billions de dollars, au moment du dépôt de ce rapport.

L’un des plus grands bénéficiaires de la course haussière de Bitcoin est son plus grand détenteur public MicroStrategy. La société détenait 114 041 bitcoins achetés pour un montant total de 3,16 milliards de dollars qui avait plus que doublé pour atteindre près de 7 milliards de dollars, selon les dernières données de Bitcoin Treasuries. Le deuxième plus grand détenteur public de Bitcoin, Tesla avec 43 200 Bitcoins a vu sa valeur totale passer de 1,5 milliard de dollars à 2,62 milliards de dollars.

Il est important de noter que les États-Unis sont désormais le plus grand centre d’extraction de Bitcoin au monde, remplaçant la Chine deux mois après que le pays a interdit l’extraction de crypto cette année. Selon un rapport du Cambridge Center for Alternative Finance, la part de la Chine dans le hashrate dans le monde est passée de 44% en mai à zéro en juillet, tandis que la part des États-Unis est passée de 17% en avril à 35,4% en août. Sur le deuxième et le troisième sport, il y avait le Kazakhstan avec une part de 18,1% et la Fédération de Russie avec une part de 11% dans le hashrate du réseau mondial de bitcoins à la fin du mois d’août 2021.

Les investissements dans les actifs et les fonds cryptographiques avaient enregistré la huitième semaine consécutive d’entrées (avec 226,2 millions de dollars au cours de la deuxième semaine d’octobre, selon les données partagées dans le rapport hebdomadaire de la société de gestion d’actifs numériques CoinShares sur les flux de fonds d’actifs numériques. Les investissements avaient Le total des actifs sous gestion (AuM) des actifs numériques mondiaux était de 66,7 milliards de dollars, contre 34,5 milliards de dollars au 8 janvier 2021.

