Le crypto trading et l’investissement peuvent-ils être enseignés dans un seul livre?

Les livres de crypto-monnaie destinés aux utilisateurs novices ou non-utilisateurs ont tendance à suivre un modèle très similaire. Presque tous commencent par une «histoire de l’argent» obligatoire et expliquent pourquoi le fiat est, disons, «imparfait» – être poli. Puis Bitcoin (BTC) a été introduit, utilisant une poignée de nouvelles technologies brillantes qui peuvent résoudre certains de ces problèmes.

Les livres traitent de l’exploitation minière, des portefeuilles, des échanges, de l’Ethereum et des contrats intelligents, des altcoins et de la finance décentralisée – également connue sous le nom de DeFi. Une fois que les auteurs sont sûrs que le lecteur est convaincu que l’idée d’acheter dans la crypto-monnaie, ils l’enveloppent joliment avec une conclusion (d’avance) et se rétablissent avec suffisance.

Cependant, même équipé du désir (et du savoir-faire) d’acheter sa première crypto-monnaie, le lecteur peut toujours sentir qu’il y a un obstacle à franchir la prochaine étape. En fait, une fois la décision d’achat prise, une toute nouvelle série de questions surgit auxquelles un crypto-converti averti voudra une réponse.

Combien dois-je dépenser? Quelles stratégies me sont ouvertes? Dois-je investir ou envisager de négocier? Comment puis-je maximiser les gains tout en minimisant les risques? Peu de livres approfondissent suffisamment ce territoire pour donner au lecteur la confiance nécessaire pour entrer sur le marché avec au moins une demi-idée de ce qu’il fait.

Briser le moule?

Actifs numériques: votre guide d’investissement et de négociation sur le nouveau marché de la cryptographie vise à combler cette lacune. Écrit par Jonathan Hobbs, un vétéran de l’industrie de l’investissement devenu conseiller indépendant, le livre est divisé en deux parties.

Certes, la première partie démarre comme prévu avec un cash-bashing; mais en toute honnêteté, il serait difficile de laisser cela hors d’un livre cryptographique destiné aux débutants. Et soyons honnêtes, il ne vieillit jamais d’entendre à quel point le système financier traditionnel est vraiment mauvais.

Hobbs donne ensuite le point sur le Bitcoin, mais seulement pour montrer qu’on peut lui faire confiance, qu’il s’agit d’une couverture contre l’inflation et qu’il y a une raison pour qu’il continue de s’apprécier en valeur sur le long terme.

Ethereum et DeFi sont expliqués de la même manière du point de vue d’un investisseur, comme par exemple comment gagner de l’argent en jalonnant des jetons sur des plates-formes de prêt, en négociant des dérivés ou en fournissant des liquidités d’échange.

La première partie est complétée par quelques chapitres sur la manière dont la gamme et l’accessibilité des produits cryptographiques se sont considérablement améliorées, pour les investisseurs institutionnels et particuliers. Le développement de solutions de conservation de qualité institutionnelle et de fonds et fiducies crypto-exposés a finalement ouvert les vannes à une quantité croissante d’argent institutionnel et d’entreprise.

Les améliorations de la sécurité et de la fonctionnalité des bourses de détail et des solutions de portefeuille, ainsi que la montée en puissance de DeFi, répondent aux besoins des investisseurs individuels comme jamais auparavant, et cela nous amène au point où nous sommes laissés de côté par la plupart des autres livres. .

Épargner pour un jour de pluie

Heureusement, c’est là que Digital Assets ne fait que commencer. La deuxième partie plus longue traite de tous les détails du trading et de l’investissement, en commençant par la question de savoir combien de ses actifs devraient être détenus dans la crypto.

Hobbs explique l’importance d’un portefeuille d’investissement diversifié et compare les rendements historiques de diverses proportions d’actions, et ayant jusqu’à 10% en Bitcoin. Certains lecteurs peuvent être consternés d’apprendre qu’en raison de la volatilité de la cryptographie, il ne recommande pas d’y mettre trop de pécule.

Digital Assets fournit également des exemples montrant l’effet que le rééquilibrage d’un portefeuille peut avoir sur la réduction du risque et de l’exposition à la volatilité.

Le livre continue sur les stratégies d’investissement cryptographiques, couvrant le HODLing toujours populaire, la moyenne des coûts en dollars et la moyenne de la valeur plus agressive. Les résultats potentiels de chacun sont illustrés par des exemples utilisant des données historiques réelles sur différentes périodes.

Et puis, ça commence avec les trucs des grands enfants …

Faites le commerce

Si vous êtes un passionné moyen, l’analyse technique sera une source de confusion déconcertante. Bien sûr, certains peuvent comprendre ce qu’est un «coin descendant», ce que signifie «basculer la résistance en support» et l’importance de la «moyenne mobile sur 20 semaines».

Mais vous n’aurez aucune idée de la raison pour laquelle ces choses affectent le prix de Bitcoin de la manière dont elles le font, et par conséquent, vous ne serez pas vraiment convaincu que vous pouvez les utiliser pour prédire les actions futures. Correction: À ce stade, vous devriez avoir une idée.

L’introduction de Hobbs sur la lecture des graphiques, l’identification des tendances, les moyennes mobiles, le volume des transactions et les retracements de Fibonacci donne l’impression que l’analyse technique est quelque chose qui peut réellement être fait, ou du moins appris au fil du temps.

Digital Assets explique ensuite comment profiter de la volatilité de Bitcoin en négociant à court ou à long terme sur des contrats à terme. Il montre comment lire les graphiques en chandeliers et décrit un certain nombre de styles de trading, ainsi que leurs délais de trading associés.

Bien sûr, l’atténuation du risque est tout aussi importante que la prise de bénéfices, et il existe des techniques pour le faire en utilisant des stop loss, des stratégies de dimensionnement de position et les différents types d’ordres pouvant être placés en bourse. Hobbs explique également quand utiliser l’effet de levier, quand entrer et sortir d’une transaction et quand prendre des bénéfices.

Un bon investissement?

Les dernières sections des actifs numériques examinent le potentiel d’incorporer des altcoins dans un portefeuille cryptographique, expliquent les bases du trading d’options et donnent des conseils sur la façon de lier tout cela dans une stratégie d’investissement personnelle.

Le livre a un style facilement accessible, avec de nombreux diagrammes et des exemples du monde réel pour illustrer les avantages, les inconvénients et les risques et rendements potentiels de chacune des différentes méthodes d’investissement et de négociation. Certains des concepts autour des arrêts de pertes et de la couverture des options Bitcoin ont pris quelques lectures pour bien comprendre, mais ils pourraient également le faire.

Si vraiment creuser pour des choses à critiquer, ce seraient les exemples qui utilisent Trader A à Trader D pour comparer les différentes stratégies, ce qui était parfois déroutant. Cependant, ce n’était pas à moitié aussi déroutant que lorsque Hobbs a choisi de faire preuve de créativité avec les noms de ses personnages – à la fin du chapitre des options, il était difficile de se rappeler qui était qui parmi Lagertha, Ragnar et Uthred.

En conclusion, bien qu’il n’offre peut-être pas autant à ceux qui sont déjà des traders professionnels, Digital Assets est une lecture à peu près essentielle pour ceux qui ont été tentés de se lancer dans le trading mais qui n’ont jamais vraiment eu confiance en eux. Vous constaterez peut-être que vous vendez des contrats à terme perpétuels tout en vous couvrant avec une option d’achat protectrice en un rien de temps… et je pourrais peut-être vous y voir.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.