Le CSD accorde 10 millions d’euros d’aides aux clubs de basket et de handball

21/10/2021 à 15h22 CEST

Le Conseil supérieur du sport (CSD) a appelé une résolution d’aide d’un montant total de 10 millions d’euros aux clubs de basket et de handball participant aux ligues ACB et ASOBAL au cours des saisons 2019/2020 et/ou 2020/2021.

Il s’agit de la première ligne d’aide aux clubs sportifs accordée par le CSD pour atténuer les effets causés par la pandémie de COVID-19 sur la génération de revenus provenant de la vente de billets pour des événements sportifs ces derniers mois.

Les clubs de la Ligue ACB bénéficieront d’une ligne d’aide d’un montant maximum de 8 millions d’euros, tandis que les clubs actifs au sein de l’ASOBAL bénéficieront d’un montant maximum de 2 millions d’euros. Le financement de ces subventions provient de l’accord de concession de 1,5% des revenus de la vente des droits de diffusion convenus dans les Pactes de Viana l’année dernière. Les montants seront attribués avant la fin 2021.

Pour le président de la CSD, José Manuel Franco, l’octroi de ces subventions « vise à favoriser le redressement des entités sportives qui ont le plus souffert des conséquences de la pandémie de COVID-19 et à répondre à l’engagement du Gouvernement de ne laisser aucune partie du monde du sport de côté dans le processus de retour à la normale & rdquor ;.

« Notre responsabilité est de parier sur une juste reprise de l’ensemble du sport. Les clubs jouent un rôle fondamental dans la structure sportive de notre pays et auront le soutien des institutions pour continuer à œuvrer pour le développement de notre sport », a-t-il ajouté. José Manuel Franco. Les candidatures des clubs en mesure de bénéficier de ces subventions doivent être soumises à l’ACB et à l’ASOBAL, qui agiront en tant qu’entités collaboratrices et qui transmettront au CSD les documents requis dans l’appel publié aujourd’hui au Journal Officiel de l’État. BOE).