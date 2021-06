Le CSD Arzua et le Barco font match nul 1-1 et les points se partagent

21/06/2021 à 9h26 CEST

le CDD Arzua et le Bateau ils ont égalisé à un lors de leur dernier match dans la deuxième phase de la troisième division. le CDD Arzua Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Ourense à la maison (0-2) et l’autre avant Ribadumia dans son fief (3-1). Du côté de l’équipe visiteuse, le Bateau gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Viveiro CF dans son stade et le Étudiant Vista Alegre à l’extérieur, 3-1 et 0-2 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en première position, tandis que le Bateau il est arrivé à la quatrième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

La deuxième période a commencé positivement pour le CDD Arzua, qui a débuté son tableau d’affichage grâce au but de Ivan Garcia quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 48. L’équipe de Barquense a égalisé grâce à un but de Véra à la 53e minute, terminant le match sur un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la CDD Arzua a donné accès à Marcos Garcia, Queiruga, Brais P., Pomme de terre Oui Monticule pour Ivan Garcia, Sources, Maneiro, Miguel Oui Pedro Delgado, Pendant ce temps, il Bateau a donné accès à Ivan Oui Carlos Villar pour Rodrigo alonso Oui David alvarez.

Après cette égalité, le CDD Arzua classé premier au classement avec 50 points. Pour sa part, Bateau avec ce point, il était en quatrième position avec 49 points à la fin du match.

Fiche techniqueCDD Arzua :Minibugy, Fuentes (Queiruga, min.67), Jorge Tomé, Dani Blanco, Adrián Eiró, Pedro Delgado (Otero, min.81), Vigo, Prieto, Iván García (Marcos García, min.67), Maneiro (Brais P. , min.67) et Miguez (Pomme de terre, min.77)Bateau:Oviedo, Marc, Rubio, Omar Navarro, El Harrak, Óscar Martín, David Álvarez (Carlos Villar, min.89), De Pedro, Vera, Rodrigo Alonso (Iván, min.73) et CalvoStade:–Buts:Iván García (1-0, min. 48) et Vera (1-1, min. 53)