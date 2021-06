Le CSD Arzua prend les trois points contre Ourense (0-2)

13/06/2021 à 14:41 CEST

le Arzua joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Couto. le Ourense Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 3-3 lors du dernier duel joué contre le Viveiro CF. Du côté de l’équipe visiteuse, le CDD Arzua il venait de battre 3-1 à domicile à Ribadumia lors du dernier match joué. Avec ce score, l’équipe d’Orense est deuxième en fin de match, tandis que le Arzua est le premier.

La première équipe à marquer a été la CDD Arzua, qui a ouvert le tableau des scores grâce à un peu de Miguel à la minute 34. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté les distances en mettant le 0-2 grâce à un but de Iker quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Ourense ils entrèrent Ébouka, Bragance, César Rodriguez, Borja Domingo Oui Andoni Perez remplacement Tafa kanteh, Tazos, Ouadir, Santiso Rodriguez Oui Cassio va, Pendant ce temps, il Arzua a donné accès à Marcos Garcia, Pomme de terre, Ivan Garcia, Adrian Eiró Oui Sources pour Monticule, Miguel, Brais P., Vivito et Iker.

L’arbitre du match a sorti deux cartons jaunes. Des deux équipes, Tafa kanteh de l’équipe locale et Jorge Tomé L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après la célébration de ce match, les deux équipes étaient à égalité à 49 points et se sont classées deuxièmes (Ourense) et première position (CDD Arzua).

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Ourense jouera contre lui Paiosaco-Fers à la maison, tandis que le CDD Arzua devra faire face dans sa querelle contre le Bateau.

Fiche techniqueOurense :Juanvi, Willian, Victor, Lorenzo, Julio Delgado, Wadir (César Rodriguez, min.62), Adamou, Tazos (Bragance, min.52), Cassio Goes (Andoni Pérez, min.76), Santiso Rodriguez (Borja Domingo, min. . .62) et Tafa Kanteh (Ebuka, min.52)CDD Arzua :Raúl Marqueta, Queiruga, Jorge Tomé, Brais P. (Iván García, min.74), Pedro Delgado, Iker (Fuentes, min.86), Vivito (Adrián Eiró, min.74), Prieto, Miguez (Potato, min. 74), Taboada et Otero (Marcos García, min.53)Stade:CoutoButs:Miguez (0-1, min. 34) et Iker (0-2, min. 45)