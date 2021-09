Le CSD continue de se battre pour un accord dans le football féminin

22/09/2021 à 11h27 CEST

Le CSD continue de se battre pour un accord qui permet la création de la Ligue professionnelle de football féminin. Depuis le 15 juin dernier, date à laquelle le Gouvernement a classé le football féminin comme professionnel, la start-up est bloquée en raison de la confrontation entre les trois grands clubs (FC Barcelone, Real Madrid et Athletic) et les douze autres plus petits. Une confrontation si amère qu’elle a conduit à la présentation de deux statuts de Ligue professionnelle totalement différents et inconciliables.

Le CSD reste déterminé à aller de l’avant avec cette Ligue professionnelle et c’est pour cette raison qu’il a convoqué une réunion de tous les clubs lundi prochain, 27 septembre, à son siège pour parvenir à un déblocage de la situation. Cette confrontation a beaucoup à voir avec celle entre Javier Tebas, président de la Liga, et Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), qui crée des « factions » dans le football espagnol depuis trop d’années.

Le CSD favorisera l’accord pour parvenir à des statuts uniques, car ce qu’il ne peut pas faire (« ce serait irresponsable », disent des sources du Conseil consultées par SPORT) c’est d’approuver unilatéralement des statuts « en partie » sans l’accord susmentionné entre les deux groupes de clubs.