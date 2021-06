Le CSD double l’aide aux centres de technologie sportive dans toute l’Espagne

11/06/2021 à 15h12 CEST

le Le Conseil Supérieur du Sport (CSD) allouera 2,4 millions d’euros d’aide aux communautés autonomes pour le développement d’activités dans les Centres de Technification du Sport et Centres Spécialisés de Techniciens Sportifs réalisés en 2020 et 2021.

Ce montant suppose doubler le budget alloué à cet effet par rapport à l’appel de l’année dernière. « Le sport mérite un coup de pouce à la mesure de tous les avantages qu’il procure à notre pays. En lui fournissant de telles ressources, nous allons le consolider comme l’un des principaux axes de redressement de notre pays », assure le secrétaire d’État aux Sports, José Manuel Franco.

Au total, le budget de la CDD pour 2021 s’élève à 251 millions d’euros, le plus gros engagement public en faveur du secteur du sport depuis 1992.

L’appel, qui a été publié hier dans le BOE, indique que les subventions doivent être demandées pour des tâches directement liées aux programmes sportifs de haut niveau et / ou à la technologie de l’État qui ont été classés par le CSD dans le CTD et le CETD, exécutés dans le année 2020 et 2021 dans les concepts suivants : staff technique sportif, hébergement et restauration des athlètes, actions d’aide à l’enseignement, suivis médico-sportifs, concentrations spécifiques et concentrations permanentes, actions directement liées aux athlètes du Centre, dépenses liées directement avec COVID-19, ainsi que toutes les dépenses liées à l’exécution des activités subventionnées de ce programme.

La date limite de dépôt des candidatures sera de 20 jours à compter d’aujourd’hui, le jour suivant la publication de la résolution au BOE.