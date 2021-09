Le CSD et RFEF proposent des clubs sans diffusion télévisée par TVE et Footters

16/09/2021

Le à 15:52 CEST

.

Le Conseil Supérieur du Sport (CSD) et la Fédération Espagnole de Football (RFEF) ont proposé aux clubs féminins First Iberdrola sans contrat de télévision après la résiliation de l’accord par Mediapro de diffuser leurs matchs cette saison sur Televisión Española et la plateforme Footters.

La proposition, promue par la CDD et acceptée par la Fédération, que supportera les frais de production télévisuelle de ces matchs, permettra aux clubs sans guichet télé de retransmettre leurs matchs sur Teledeporte ou sur la plateforme internet de télévision Footters, membres de la RFEF, s’ils le souhaitent volontairement, a expliqué le directeur général des Sports du CSD, Albert Soler, lors d’une rencontre avec les médias, dont l’.. Cette possibilité, que Soler a rappelé qu’elle est volontaire, signifiera que les clubs qui l’acceptent ont un moyen de montrer leurs matchs à la télévision sans frais, bien qu’ils ne reçoivent pas non plus d’argent, ce qui ce ne sera que pour cette saison Et il commencera dès que possible, selon le CSD, si possible le lendemain, prévu les 25 et 26 septembre.

“Je remercie la Fédération pour l’effort qu’elle fait, ça peut paraître facile et ça ne l’est pas”, a ajouté Soler, qui a estimé le coût de production de ces matches à environ deux millions d’euros pour l’ensemble de la saison. La société audiovisuelle Mediapro a résilié cet été les contrats de télévision qu’elle avait avec treize clubs de football féminin en raison de l’absence de consensus entre les équipes pour la création d’une ligue professionnelle.

A la recherche d’un consensus pour les statuts de la future ligue

Soler a confirmé que La CSD a reçu deux propositions de statuts pour la future ligue professionnelle, qui présentent des différences substantielles. L’un d’eux a le soutien de douze clubs et un autre de trois, qu’. a appris sont les Real Madrid, Barcelone et Athletic Club.

Ces divergences concernent à la fois la vente de droits de télévision, dans laquelle Certains optent pour une vente centralisée et d’autres souhaitent conserver leur autonomie de vendre leurs droits, comme dans le pourcentage de majorités nécessaires pour approuver les décisions de la future ligue, pour lesquelles Certains misent sur les deux tiers et d’autres proposent des majorités plus importantes, de même 90%.

Conformément à la loi, dès la présentation du dernier projet de règlement, reçu il y a quelques jours, il y a une période de six mois à la recherche d’un consensus entre les clubs. Le CSD maintient l’offre de contribuer à hauteur de 31 millions d’euros à la nouvelle ligue, dont 15 millions d’euros seraient destinés à l’entretien de la structure de la future ligue pour les trois prochaines années, sur le budget du Conseil, et les 16 millions restants seraient destinés à des investissements dans les infrastructures des clubs sous forme de subvention, sur fonds européens.