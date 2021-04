Le CSD n’a pas légalement reconnu la nouvelle “ Liga Ellas ”

26/04/2021 à 16:05 CEST

Hier, dimanche 25 avril, cela faisait un mois que l’ancien secrétaire d’État aux Sports et président du Conseil supérieur des sports (CSD), Irene Lozano, a révélé quelques-unes des clés de la future ligue de football féminin sous le nom de «Liga Ellas & rdquor; et cela affectera la première division féminine actuelle

C’était dans un acte auquel assistait le vice-président du gouvernement, Carmen Calvo, et avec les clubs et les capitaines des 18 clubs professionnels.

Entre 2021 et 2024, comme l’explique Irene Lozano, le CSD «sera en charge de la mise en œuvre et de la supervision». de la compétition grâce à un accord de coordination avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) basé sur le modèle du football masculin.

Eh bien, un mois plus tard, le CSD lui-même n’a pas effectué les démarches nécessaires pour que ce professionnalisme soit définitif. Et cela se produit parce qu’il est approuvé et reçoit cette qualification par le conseil d’administration du CSD lui-même.

La semaine dernière, il a été demandé à l’actuel secrétaire d’État à cet égard, José Manuel Franco, qui justifiait ce retard «est l’une des grandes préoccupations en plus de la conviction personnelle. Je viens de débarquer à la CDD et, étant l’une des priorités, j’aime écouter toutes les parties concernées. J’ai rencontré a convoqué une dizaine de fédérations. Bien sûr, ce sera une priorité mais nous le verrons calmement. Si je peux garantir que nous n’abandonnerons pas ce projet et que nous sommes dans la lignée de la professionnalisation & rdquor; et assuré qu’ils franchiront le pas pour cette professionnalisation “jusqu’à ce qu’il soit trop tard”.

De nombreux problèmes à résoudre

La vérité est que les clubs continuent d’attendre d’avoir cette approbation et des nouvelles de ce processus de professionnalisation. Parce qu’il y a de nombreux problèmes à résoudre.

En commençant par la société de marketing indépendante que l’entreprise elle-même Irene Lozano a annoncé qu’il sera en charge de la commercialisation des principaux actifs, y compris les droits audiovisuels.

Justement, les droits audiovisuels sont l’une des grandes questions à définir. Le contrat en cours signé avec Mediapro est valable jusqu’à la fin de la saison 2021-22 et pour lequel ils reçoivent 3 millions d’euros par an. Un contrat qui n’affecte que 13 des 18 clubs de la première compétition continentale. En marge de ce contrat pour le moment, et qui passerait à cette opération conjointe à l’avenir, se trouvent le Real Madrid, Barcelone, l’Athletic Club de Bilbao, Santa Teresa et le Madrid Club de Fútbol.

Parrainage Iberdrola

Dans le cadre de cette nouvelle ligue et marketing doit également être le parrainage avec Iberdrola qui s’articule actuellement à travers le RFEF et dont le montant est d’environ 1,5 million d’euros par an.

En outre, dans le cas d’Iberdrola, il fournit également 1,3 million d’euros supplémentaires via le programme Universo Mujer que les clubs reçoivent via CSD et plus tard de la RFEF. C’est un autre des problèmes à résoudre une fois que la nouvelle «Liga Ellas» sera lancée et que cette société de marketing sera décidée.

Le départ de la Ligue professionnelle

Un autre élément à revoir est les 2,5 millions que la Liga alloue au football féminin et que dans le passé c’était l’association de football masculin elle-même qui les payait mais que dans le dernier accord de coordination, la RFEF avait demandé que cela se fasse par voie fédérative.

Une Ligue qui doit établir ses propres statuts, structure organisationnelle, règlement de fonctionnement interne. Quelque chose qui sera fait en suivant les directives marquées du mâle.

La RFEF chargée des arbitrages, de l’ordonnance disciplinaire et du calendrier

Dans ce nouveau scénario, comme le CSD l’a lui-même annoncé il y a un mois, un accord de coordination doit être scellé entre la Ligue et la RFEF où l’Etat fédératif gardera le contrôle des arbitrages ou de l’ordre disciplinaire. Dans cet accord, des aspects tels que le tirage au sort du calendrier, l’entraide, etc., doivent être articulés, mais il n’aura plus la dépendance actuelle où, en plus de ce qui précède, il s’ajoute la catégorie considérée comme «professionnalisée»; nombre de licences professionnelles, limites extra-communautaires, réglementation du contrôle économique des clubs. Certains ne seront plus viables et d’autres devront être convenus conjointement par la Liga-RFEF.

Convention collective féminine

Et une autre variable très importante affecte la convention collective des femmes signée en février 2019, la première de l’histoire du football féminin espagnol.