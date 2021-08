L’acteur vétéran de CSI William Petersen a été hospitalisé vendredi pour s’être senti mal sur le plateau.

Selon Variety, le représentant de l’acteur de 68 ans a déclaré que Petersen avait été emmené à l’hôpital par mesure de précaution, car il était épuisé de travailler de longues heures sur le tournage de la série “CSI : Las Vegas” pendant 12 semaines. . Comme le rapporte TMZ, William Petersen a déjà quitté l’hôpital et se remet.

Petersen reprend son célèbre rôle de Gil Grissom de la célèbre série “CSI: Crime Scene Investigation” dans la nouvelle série, qui sera diffusée sur NBC le 6 octobre. Il est producteur sur cette nouvelle série tout comme il l’était sur le CSI original. Petersen a remporté un Screen Actors Guild Award pour son rôle de Grissom, et a été nominé pour un Golden Globe et a remporté trois nominations en tant que producteur de la série.

Jorja Fox dans le rôle de Sara Sidle et Wallace Langham dans le rôle de David Hodges sont également de retour dans la nouvelle série. Paul Guilfoyle reviendra également en guest star, dans le rôle de Jim Brass. Les nouveaux personnages de la série incluent Paula Newsome (Maxine Roby), Matt Lauria (Josh Folsom), Mel Rodriguez (Hugo Ramirez) et Mandeep Dhillon (Allie Rajan).

CSI : Las Vegas ouvre un nouveau chapitre pour l’équipe « CSI » à Las Vegas où tout a commencé. Face à une menace qui pourrait fermer son laboratoire, une nouvelle équipe brillante d’enquêteurs médico-légaux rejoint l’ancienne équipe d’amis et propose de nouvelles techniques pour rendre justice à la ville.

Oui, le CSI William Petersen a été hospitalisé ce vendredi, mais il est déjà en voie de guérison. Beaucoup de travail.

Awwwww… Je me souviens combien j’aimais CSI et CSI Miami, le premier était mon préféré, vous savez, celui qui “le prenait au sérieux”, l’autre ressemblait plus à une comédie (pour moi) avec Horatio leurs visages et leurs poses . MDR!

