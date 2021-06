Le CSIC crée des détergents et des cosmétiques durables en remplaçant la chimie par des enzymes

20/06/2021 à 10h03 CEST

Loin d’être durables, les détergents et les cosmétiques (ainsi que de nombreux tissus) sont responsables d’un fort impact environnemental, en raison des produits chimiques qu’ils contiennent et de la grande quantité d’eau qu’ils nécessitent. Maintenant, les scientifiques de la SCCI ont développé un système plus écologique pour fabriquer ces produits, en utilisant des enzymes microbiennes qui peuvent remplacer bon nombre de ces ingrédients chimiques.

Une équipe de chercheurs du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) mène un projet européen de développement de nouvelles enzymes microbiennes permettant de créer des produits de consommation (textiles, détergents et cosmétiques) plus respectueux de l’environnement.

Le projet, appelé FuturEnzyme, a démarré ce mois-ci et est financé par près de six millions d’euros du programme-cadre de R & D & I Horizon 2020 de l’UE.

Les détergents, textiles et cosmétiques sont des biens de base d’usage quotidien avec des formules complexes qui peuvent nuire à l’environnement et avoir un très fort impact sur les émissions de CO2, en plus de la consommation de grandes quantités d’énergie, d’eau et le déversement de produits chimiques.

L’un des moyens les plus prometteurs pour atténuer ce problème il est basé sur la substitution d’enzymes aux agents chimiques utilisés dans les procédés industriels pour générer ces produits.

L’utilisation de ces protéines dans les détergents liquides, ainsi que dans le traitement des textiles et des ingrédients cosmétiques, pourrait réduire les émissions de CO2 de 42 millions de tonnes par an, selon des estimations récentes.

Bien qu’il existe déjà des enzymes sur le marché qui couvrent ces activités, moins de 10 % des produits de consommation actuels en contiennent, soit en raison de son coût élevé, soit en raison de ses faibles performances. Par conséquent, la plupart des détergents et des cosmétiques ne peuvent pas être considérés comme durables.

« Les enzymes d’aujourd’hui ne peuvent pas faire face à la formulation de produits de consommation de meilleure qualité environnementale. Il est crucial de concevoir des technologies intelligentes basées sur une nouvelle génération d’enzymes avec plus d’activité, de stabilité et de moindre coût, qui puissent satisfaire les demandes des consommateurs et de l’industrie & rdquor;, souligne Manuel Ferrer, chercheur CSIC à l’Institut de Catalyse et de Pétrochimie. (ICP-CSIC) et coordinateur du projet européen.

Pour y parvenir, le consortium multidisciplinaire FuturEnzyme partira des détergents, cosmétiques et vêtements de sport déjà disponibles sur le marché.

« Il ne s’agit pas de concevoir de nouveaux produits qui mettraient des années à être commercialisés, mais d’améliorer ceux qui existent déjà pour les rendre plus écologiques, fonctionnels et durables en incorporant des enzymes dans le processus de production », ajoute Ferrer.

Ces enzymes seront extraites de micro-organismes appliquer des techniques qui permettent une sélection rationnelle des plus appropriées à tout moment et pour chaque produit.

La technologie combinera l’analyse massive de données biologiques à l’aide de superordinateurs, la bioprospection, l’ingénierie des protéines, la biotechnologie et les tests préindustriels, pour pouvoir sélectionner les meilleures enzymes parmi des milliers ou des millions d’entre elles, ce qui n’a pas été possible à ce jour.

Le consortium multidisciplinaire FuturEnzyme est composé de 16 partenaires académiques et industriels européens d’Espagne, d’Autriche, d’Italie, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suisse et d’Allemagne.

Le CSIC est non seulement coordinateur du projet, mais participe également à toutes les étapes, depuis l’extraction et la caractérisation des enzymes, leur amélioration par des techniques d’ingénierie et de production à faible coût jusqu’aux tests à l’échelle pré-industrielle.

Avec eux, Julia Sanz, de l’Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR-CSIC) participe également en tant que chercheur principal, qui sera en charge de caractériser les structures des enzymes. FuturEnzyme a commencé cette semaine et se poursuivra jusqu’en 2025.

