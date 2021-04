Le CSKA libère Mike James pour aller à Nets

Le CSKA Moscou a confirmé le départ du garde américain Mike James mercredi (1,85 m et 30 ans), qui avait été séparé de l’équipe pendant plusieurs semaines et “dans les prochains jours” se rendra en NBA, plus précisément, signera jusqu’à la fin de la saison avec les Brooklyn Nets, selon divers rapports aux États-Unis.

“Notre club et Mike James sont parvenus à un accord qui permettra au joueur de devenir joueur autonome jusqu’à la fin de la saison 2020-21.. Dans les prochains jours, James signera un contrat avec une franchise NBA », a annoncé le CSKA sur ses réseaux sociaux.

La base explosive était hors de l’équipe depuis mars en raison de une nouvelle rencontre avec son coach, Dimitris Itoudis, avec qui il avait déjà vécu des épisodes similaires. Avec son départ, l’équipe russe a perdu son meilleur buteur de l’Euroligue juste avant d’entamer les éliminatoires contre Fenerbahçe.

Le joueur sera libre de conclure la saison en Ligue nord-américaine, mais une fois celle-ci terminée, il restera sous contrat avec l’équipe russe, puisqu’il avait récemment renouvelé jusqu’en 2023. La chose logique est que cet été les deux parties parviendront à nouveau à un accord de séparation, même si une sortie Itoudis du banc de Moscou pourrait ouvrir la porte à sa continuité au CSKA.. Le feuilleton n’a pas encore écrit son dernier chapitre.