Le CTA annonce une promotion au deuxième des quatre arbitres

09/06/2021 à 12:43 CEST

Le Comité Technique des Arbitres (CTA) a confirmé ce mercredi que les arbitres Iván Caparrós Hernández (C. Valenciano), Légumes Victor Garcia (C. Catalan), Raúl Martín González Francés (C. Gran Canarias) et Alejandro Quintero González (C. Andaluz) sifflera la saison prochaine en deuxième division.

La Fédération espagnole de football (RFEF) a communiqué la décision de l’instance d’arbitrage, qui a également résolu l’incorporation de sept nouveaux participants dans cette catégorie : Josep Bordoy Homar, Christian García Andreu, Unai García Urbaneja, Jorge Manzano García, Ion Rodríguez Portela, Ángel Valverde Martínez Oui Christian Valverde Monsalve.