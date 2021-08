Le Cubain Andy Cruz remporte l’or des poids légers à la fin de la boxe

Le gars cubain Andy Cruz, champion du monde, a mieux terminé au troisième tour et a battu l’Américain Keyshawn Davis 4-1 ce dimanche pour remporter la médaille d’or en boxe poids léger aux Jeux olympiques de Tokyo.

Avec un style élégant, avec de bons mouvements latéraux, Cruz a remporté le premier tour avec un coup droit dommageable sur les contre-attaques, cependant, le Nord-Américain s’est ajusté dans la seconde, a frappé de bons impacts de la main droite et a égalisé le combat.

Cruz est retourné à sa boxe patiente et mettre en place de bonnes combinaisons qui se sont fermées avec la droite droite pour prendre le combat dans un combat revanche des derniers Championnats du monde.

Celle du boxeur de Matanzas était la quatrième médaille d’or de Cuba, après que Roniel Iglesias ait remporté le titre de la division poids welters, Arlén López, le poids mi-lourd, et Julio La Cruz, le poids lourd.

Lors du dernier match de la compétition, lors de la finale des super-lourds, le champion du monde ouzbek Bakhodir Jalolov s’est remis d’un premier tour perdu pour vaincre l’Américain Richard Torrez à l’unanimité.

L’Américain du Nord, qui est monté sur le ring avec de la musique classique, a frappé des deux mains et s’est échappé du siège européen beaucoup plus étendu; dans le deuxième Torrez a été pénalisé pour avoir poussé la tête et a reçu un compte de protection avec un coup de Jalolov, qui après six minutes a montré un avantage presque décisif sur les bulletins de vote.

Bien qu’il soit en hausse, Jalolov a prévalu dans le troisième avec sa boxe longue distance et a obtenu la médaille d’or avec des votes en faveur de 30-26, 30-26, 29-26, 29-27, 29-27.

Au début de la carte, la Brésilienne Beatriz Ferreira a perdu à l’unanimité contre l’Irlandaise Kellie Harrington, qui après avoir été surpassée dans les trois premières minutes, a récupéré et avec de bons coups de réponse a remporté le deuxième segment et a égalisé le procès.

Harrington s’est échappé de l’offensive brésilienne, avec un bon coup de poing, a placé de bons droits dans l’anatomie de Ferreira et a remporté la médaille d’or.

L’autre combat sur la carte était dans le tournoi féminin; Elle s’est conclue par le triomphe de la Britannique Lauren Price, qui a battu la Chinoise Li Qian 5-0, avec une boxe propre et de bons impacts par derrière.

Cuba, qui n’a concouru qu’avec des hommes, a dominé le tableau des médailles olympiques de boxe avec quatre médailles d’or et une de bronze, suivie par la Grande-Bretagne, avec deux d’or, deux d’argent et deux de bronze, la Russie (1-1-4) , le Brésil (1- 1-1) et la Turquie (1-1-0).