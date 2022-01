Le ‘Cuban Flash’ Sánchez reste endetté avec le KO mais ouvre 2022 avec une victoire

Après avoir été choisi comme le duo parfait l’an dernier, l’entraîneur Eddy Reynoso et la ‘Canelo Team’, l’élève cubain Frank ‘Cuban Flash’ Sánchez (20-0 13 KOs) a commencé ce 2022 avec une victoire contre l’Allemand Marteau chrétien (26-9 16 KO).

Sur la première grande carte d’une soirée organisée au Hard Rock Hotel and Casino d’Hollywood, à Fort Lauderdale, l’homme de 29 ans né à Guantanamo a remporté une nette victoire mais n’a pas pu la couronner par un KO.

Cette dette la traîne Sanchez pour cinq présentations, avec un dernier précédent de victoire sur la voie rapide en décembre 2020, lorsqu’il a battu le Mexicain Julien Fernández à l’Alamodome.

Le quartier de Eddy Reynoso a été imposé par décision unanime avec des cartons avec le même score de 100-89 contre Hammer, qui a accepté le défi moins d’une semaine à l’avance après le positif du Portoricain au Covid-19 Carlos Négron.

Le meilleur boxeur livre pour livre de la planète, le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez, était présent sur la première carte de l’année pour soutenir son coéquipier.

«Je me sens heureux et heureux d’avoir commencé l’année avec une autre victoire, cette fois devant tous les Cubains ici à Miami. Je suis très fier, nous allons pour plus. Voir ‘Canelo’ me soutenir m’a encore plus motivé. Il me soutient toujours, moi et nous tous dans son gymnase et me donne envie de continuer », a-t-il déclaré. Sanchez taprès ta victoire.