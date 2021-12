Le cul ferme d’Aleida Núñez, partage son secret en vidéo

Aleida Núñez partage le secret pour avoir ses fesses fermes | Instagram

En tenue de sport et assez moulante, la coquette actrice mexicaine Aleida Nunez il aurait facilement pu partager quel serait son secret pour garder son énorme boum Boum.

Grâce à un vidéo coquette Aleida Núñez montre comment elle garde tout à sa place, de la salle de gym tout en utilisant des appareils avec lesquels elle améliore sa silhouette exquise.

L’actrice dont vous vous souvenez pour sa participation à certains feuilletons et séries télévisées, l’une des plus connues pour son personnage était Mañana es para siempre, avec Fernando Colunga, Silvia Navarro et Lucero.

Cela peut vous intéresser : Chabelo, rencontrez les 5 célébrités plus âgées que lui

Dans la vidéo d’Aleida Núñez, nous la voyons faire de l’exercice, posant sur ses genoux et ses bras sur un appareil, une de ses jambes tenant un élastique qu’elle utilise pour soulever des poids.

Aleida Núñez surprend continuellement ses fans avec son contenu | Instagram aleidanunez

En raison de la position dans laquelle se trouvent ses fesses voluptueuses, en soulevant les poids, il parvient à les maintenir plus que fermes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Les vêtements que porte cette actrice coquette et aussi femme d’affaires à succès font sûrement partie de sa collection, puisque Aleida Nunez Elle possède des lignes de vêtements de sport ainsi que des modèles exclusifs de jeans.

Grâce au contenu que cette beauté partage en plus d’être constante, elle est toujours extrêmement coquette, par conséquent elle a tendance à provoquer des soupirs continus parmi ses fans qui aiment la voir montrer sa silhouette.

L’actrice et chanteuse spectaculaire portait deux pièces de sport roses, son haut avait de larges bretelles et atteignait un peu plus haut que sa taille alors que ses leggings atteignaient un peu les hanches et ses chaussures de tennis avaient également des détails roses, ceux-ci d’ailleurs. grise.

Depuis quelques semaines maintenant, Aleida fait la promotion de son spectacle de cabaret intitulé Amor de Tres, où elle partage des crédits avec le célèbre danseur et acteur connu sous le nom de Latin Lover.

Sur son compte Instagram officiel, il publie du contenu lié à cette émission, qui pourrait apparemment se terminer sous peu, avant la fin 2021.

Sur son compte, elle compte 3,4 millions d’abonnés uniquement sur Instagram, où elle est devenue assez célèbre, un nombre qui continue d’augmenter au fil des mois, malgré le fait qu’elle n’ait pas un grand nombre d’abonnés, ce n’est pas un chiffre qui n’importe qui pouvait y arriver.