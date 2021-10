Le culte de Devi : la standardisation apportée par la communauté Durga Pujas efface les autres modes

Il existe également d’autres Puranas comme Kalika Purana et Chandi Purana.

Navaratri (ou Navaratra) signifie simplement neuf nuits. Le calendrier des festivals est conforme à la tithis lunaire et ceux-ci ne correspondent pas exactement aux jours solaires. Les neuf jours vont de pratipada (premier jour lunaire) à navami (neuvième jour lunaire), bien que les célébrations puissent également déborder sur dashami (dixième jour lunaire). Il y a shukla paksha (quinzaine lunaire lorsque la lune croît) et krishna paksha (quinzaine lunaire lorsque la lune décroît). Typiquement, krishna paksha est pour les pitris (ancêtres/crinières).

Devas et devis ne seront pas vénérés dans krishna paksha, seulement pendant shukla paksha. Étant donné que chaque mois aura un shukla paksha de pratipada à purnima (jour de la pleine lune), au cours de l’année, il y a 12 cycles de Navaratri de ce type. Du point de vue de l’adoration de Devi, les 12 ne sont pas aussi importants. Quatre sont spécifiques au culte de Devi, Sharada/Ashvina Navaratri, Vasanta/Chaitra Navaratri, Magha Navaratri et Ashada Navaratri. Nous sommes au milieu de Sharada/Ashvina Navratri. La plupart des gens que je connais ont entendu parler de Vasanta/Chaitra Navaratri, mais n’ont jamais entendu parler de Magha et Ashada Navaratris. C’est parce que le culte pendant Magha et Ashada Navaratri est secret, et ceux-ci sont connus sous le nom de gupta Navaratris.

Il existe une ancienne tradition du culte de Devi en Inde, bien avant ce qui est perçu comme une histoire enregistrée. Quelle que soit la partie du pays, Navaratri est associée au culte Devi. La forme diffère. Il faut mentionner ‘Devi Suktam’. Il existe plusieurs Devi Suktams de ce type provenant de différents textes : (1) « Devi Suktam » (Rig Veda) ; (2) « Shri Suktam » (Rig Veda) ; (3) « Devi Suktam » (à partir de textes tantriques) ; (4) « Durga Suktam » (Taittiriya Aranyaka) ; et (5) « Ratri Suktam » ou « Devi Stotram » (de Durga Saptashati). Outre ceux du Rig Veda, les autres trouvent leur origine dans une section du Markandeya Purana connue sous le nom de « Devi Mahatmya » ou « Chandi ». Pour le culte Devi, le Markandeya Purana est le plus important du corpus Itihasa-Purana.

Cela ne signifie pas que les histoires sur Shiva et Parvati ne se produisent pas ailleurs dans le corpus Itihasa-Purana. Le Mahabharata mentionne les deux : « Anushasana Parva » décrit un incident où Uma parle à Shiva du dharma des femmes. Valmiki Ramayana a plusieurs références aux histoires de Shiva et Parvati. Outre Markandeya Purana et Devi Bhagavata Purana, il faut mentionner Linga et Skanda Puranas du corpus Itihasa-Purana. ‘Lalita Sahasranama’, qui nous donne 1000 noms de Lalita, une manifestation de Devi, vient du Brahmanda Purana.

Devi est vénéré sous de nombreuses formes, telles que Nava Durga ou neuf formes de Durga : Shailaputri, Brahmacharini, Chandraghanta, Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri et Siddhidhatri. Surtout dans le tantra, elle est vénérée comme les dix Mahavidyas : Kali, Tara, Tripurasundari (ou Shodashi), Bhuvaneshvari, Tripurabhairavi, Chhinnamasta, Dhumavati, Bagalamukhi, Matangi et Kamala.

Il y a un culte local de Devi – souvent spécifique au temple – à d’autres moments de l’année. Dans Panchayatana Puja (culte de cinq Murtis), il est de coutume que Devi soit adoré avec Shiva, Vishnu, Surya et le spécifique ishta devata. S’il est spécifique au culte de Devi pendant Navaratri et aux histoires liées à l’asura Mahishasura, Markandeya Purana est le plus important.

Cela nous raconte l’histoire du roi Suratha et du vaishya Samadhi. Réduits à un état misérable, ils sont conseillés par Rishi Sumedha d’adorer Devi. Pour comprendre le culte Navaratri de Devi, il faut ajouter Devi Bhagavata Purana, également connu sous le nom de Devi Bhagavatam. Le septième skandha de ce texte a le célèbre ‘Devi Gita’. Puisque l’on a mentionné ‘Devi Gita’, il faut mentionner Devi Upanishad. Il existe également d’autres Puranas comme Kalika Purana et Chandi Purana.

Au Bengale, le culte de Devi est assimilé au culte de Durga. Des générations ont grandi avec la conviction que Mahalaya signifie le début de Durga Puja. Historiquement, Mahalaya n’a rien à voir avec Durga Puja. Mahalaya signifie le début de shukla paksha. Aujourd’hui, chaque Bengali pense que Durga Puja se produit sur saptami, ashtami et navami. Ce n’est pas vrai non plus.

C’est à cause de la standardisation des Pujas axées sur la communauté. Les textes parlent de sept kalpas (modes) différents d’adoration de Durga. (1) Commençant sur krishna paksha navami qui précède Mahalaya à Bhadra et se terminant sur Ashvina shukla paksha navami, d’une durée de 15 jours; (2) Commençant sur shukla paksha pratipada et se terminant sur navami, d’une durée de neuf jours ; (3) Commençant le shashthi et se terminant le navami, durant quatre jours ; (4) Commençant sur saptami et se terminant sur navami, pour une période de trois jours ; (5) Commençant à ashtami et se terminant sur navami, pour une période de deux jours; (6) Uniquement sur ashtami ; (7) Uniquement sur navami. Lorsque des Durga Pujas non communautaires se produisent, une pratique en voie de disparition, les six autres modes sont toujours suivis. Mais à cause de la standardisation, la plupart ont été réduits à (4). Si vous voulez en savoir plus sur ces autres modes, je vous recommande l’œuvre de Raghunandana Bhattacharya, du XVIe siècle.

Il était connu sous le nom de Smarta Raghunandana et écrivait abondamment sur plusieurs sujets. Aux fins de Durga Puja, les textes pertinents sont Durgotsav Tattva, Durgapuja Tattva et Kritya Tattva. Bhattacharya n’était pas le seul à avoir écrit sur le culte de Durga. Par exemple, avant lui, il y avait Acharya Shulapani.

