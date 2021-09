Le culte de Jen Psaki et l’ère de la renommée de masse

Bryan et David décortiquent l’article de Chris Hayes dans The New Yorker, « On the Internet, We’re Always Famous. » Ils discutent de la façon dont Internet a changé notre vie sociale et expliquent comment il nous a amenés à une « ère de gloire de masse » (0:31). Ensuite, ils parlent du culte de Jen Psaki et de son rôle à la fois d’attachée de presse de la Maison Blanche et de sensation sur les réseaux sociaux (22:38). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS