Le culte de la personnalité de Trump dévore tout le Parti républicain. Ne sous-estimez pas le danger ⋆ .

Donald Trump a passé cinq ans à faire du Parti républicain un culte de la personnalité. Pendant son mandat, cela signifiait que les législateurs républicains devaient être prêts à abandonner tout principe à tout moment, tout en prétendant n’avoir entendu parler d’aucune des choses les plus indéfendables que Trump avait tweetées, dites ou faites. Maintenant, leur tâche est devenue plus simple: être membre en règle du culte de la personnalité Trump, AKA le Parti républicain, signifie embrasser le grand mensonge, insistant sur le fait que les élections de 2020 ont été volées et refusant de reconnaître le président Joe Biden comme le légitime vainqueur de cette élection et chef de la nation.

C’est déjà vrai des législateurs républicains du Congrès aux législatures des États. Mais cela semble susceptible de devenir encore plus vrai si la récolte actuelle de candidats républicains est un guide. Parce que la fidélité à Trump et l’adhésion au Grand Mensonge deviennent une condition préalable à la candidature.

Le New York Times fait le point : il y a la candidate au Congrès qui était auparavant devenue virale pour sa robe de mariée MAGA et dit qu’il est « hautement probable » que Trump ait remporté son État du Michigan. (Il a perdu l’État par plus de 150 000 voix.) Il y a le candidat au Congrès du Wisconsin qui a assisté au rassemblement de Trump le 6 janvier qui s’est transformé en attaque contre le Capitole des États-Unis. Il a affirmé qu’il était là pour « défendre l’intégrité de notre système électoral » et qu’il est parti, « dérangé » et « sous le choc », alors qu’il s’est transformé en foule. Mais ne vous y trompez pas : il était là pour protester contre la certification d’une élection valide fondée sur l’affirmation fausse et malveillante qu’elle était invalide.

Il y a la primaire du Congrès de Virginie où les républicains peuvent choisir entre un candidat qui a dit à Steve Bannon que les personnes qui commettent des fraudes électorales devraient être condamnées « à mort » et un candidat qui préfère utiliser des euphémismes comme « confiance des électeurs » et « il est juste de remettre en question le processus électoral. Un candidat au Congrès du Nevada n’est pas sûr que le président Biden ait remporté l’État, ce qu’il a fait par plus de 33 000 voix, et déclare : « Je n’aurais pas voté pour certifier le 6 janvier, non sans plus de questions.

Et bien sûr, il y a la fraude en Arizona, où les républicains du Sénat de l’État ont une entreprise sans expérience électorale, mais avec un chef théoricien du complot Trumpy comptant tous les bulletins de vote dans le plus grand comté de l’État, avec une erreur embarrassante après une erreur embarrassante, des menaces d’arrestation lancées contre républicain fonctionnaires qui refusent de se joindre au projet et de graves problèmes de sécurité concernant l’utilisation future des machines à voter qui ont été entraînées dans la fraude. Les républicains de l’Arizona en tirent des fonds, ainsi que les éloges qu’ils reçoivent du mauvais perdant Trump.

État après État, les républicains montrent que le culte de Trump est intact, mais sa substance est passée de l’acceptation des insultes personnelles de Trump et de l’amour des dirigeants autocratiques du monde entier et du gouvernement par tweet à l’insistance du mauvais perdant qu’il n’a pas t vraiment perdre.

L’avantage possible ici est que certaines de ces personnes remporteront leurs primaires, puis s’alièneront l’électorat général et, ce faisant, coûteront aux républicains des sièges à gagner. Mais que se passe-t-il si l’argent noir républicain et les lois de suppression des électeurs républicains permettent à suffisamment d’entre eux de passer pour vraiment, vraiment causer des dommages au gouvernement ? Plus que Donald Trump et les dirigeants républicains du Congrès, de Mitch McConnell à Kevin McCarthy ? Et si tout à coup la représentante Marjorie Taylor Greene avait beaucoup de compagnie pour donner le ton aux républicains de la Chambre, et que le sénateur Ted Cruz n’était même plus en lice pour la pire personne au Sénat ? Donald Trump ne se soucie peut-être que de Donald Trump. Il ne se soucie peut-être pas de la politique ou de la construction du parti. Mais le culte républicain de Trump pourrait véritablement détruire la démocratie américaine.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !