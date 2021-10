Le curling se développe en Espagne

14/10/2021 à 19:41 CEST

Ce week-end, le curling espagnol accueille deux nouvelles compétitions : la Ligue espagnole de curling et la Ligue espagnole de double mixte junior, qui se dérouleront à Jaca (Huesca) entre octobre et décembre 2021. Ces deux ligues se tiendront créées pour la saison 2020-21, malgré le fait que l’incidence de la pandémie ait entraîné le report de sa première à l’année en cours.

La Ligue espagnole de curling se déroulera sous la forme d’un tournoi à la ronde en un seul groupe, divisé en trois étapes. Jusqu’à 11 équipes différentes participeront à cette première édition de la ligue, dont le vainqueur sera proclamé qui terminera premier après avoir terminé tous les matchs de la phase de groupes.

CALENDRIER DE LA LIGUE ESPAGNOLE

Étape 1 : 15-17 octobre 2021

Étape 2 : 19-21 novembre 2021

Étape 3 : 17-19 décembre 2021

La Ligue espagnole de double mixte junior se déroulera en deux phases parallèlement à la Ligue espagnole. Dans ce cas, il se développera sous la forme d’un round robin en deux groupes, qui cherchera à remporter le titre dans une phase de PlayOffs à laquelle accéderont les deux meilleures paires de chacun. Les participants à cette modalité auront moins de 21 ans et pourront concourir ensemble quel que soit leur club d’origine.

CALENDRIER DE LA LIGUE JUNIOR

Étape 1 : 15-17 octobre 2021

Étape 2 : 17-19 décembre 2021

L’objectif de ces compétitions est de donner plus de route aux joueurs de curling, afin qu’ils aient plus d’activité sur la glace au cours de l’année. D’autre part, avec la Ligue espagnole junior, l’accent est mis sur nos plus jeunes athlètes, dans l’une des modalités olympiques avec le plus grand avenir et la plus grande compétitivité internationale de ces dernières années.

L’intégralité de la compétition peut être suivie en direct sur YouTube RFEDH et via ses réseaux sociaux.