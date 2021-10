Le curry a faim : les guerriers d’hier, les anneaux d’aujourd’hui

Si la rivière fait du bruit, c’est parce que l’eau coule. Et si les Warriors semblent si bons, c’est quand même parce qu’ils le sont. Avec des sentiments radicalement différents de l’année dernière et un groupe compact qui attend avec impatience ce héros déchu nommé Klay Thompson, L’équipe de Steve Kerr traverse ce début de saison comme un poisson dans l’eau. Stephen Curry reste le même que jamais (c’est-à-dire un personnage légendaire et un magicien du basket-ball), Draymond Green semble en harmonie avec lui-même et tout ce qui l’entoure, Wiggins joue son rôle et le quartier-maître joue un bon rôle. Et il y a ceux qui voient des similitudes avec ces Warriors de 2015, ceux des 67 victoires, la défense collective, la profondeur du banc et une fraîcheur que l’on croyait perdue mais retrouvée. Même Andre Iguodala, qui n’a pas joué contre les Kings, semble vivre une seconde jeunesse, affichant un physique athlétique qui s’était en partie dilué dans un Heat avec lequel, pour ne pas être par habitude, il a également joué en finale.

Stephen Curry a réalisé trois belles performances en trois matchs : 21 points, 10 rebonds et 10 passes décisives (avec 3 interceptions) lors des débuts contre les Lakers, 45 points et 10 rebonds contre les Clippers et désormais 27, avec 10 passes décisives, contre les Kings à Sacramento. Fidèle à sa forme, avec une utilisation aveugle du triple, une capacité à dribbler le ballon comparable à peu et toujours un sourire sur son visage, Curry travaille sa magie particulière à chaque match et est toujours la principale raison d’acheter un billet pour voir un fête dans laquelle il se trouve. Sans surprise, quel que soit son jeu, il est une légende : le joueur qui a dirigé l’une des plus grandes dynasties de l’histoire, le meneur qui a changé la donne, l’homme qui a déposé le présent et posé les bases de l’avenir. Bref, Stephen Curry, le leader de ces Warriors qui cherchent à oublier la saison dernière, costaud, et optent pour autre chose. Ce qui reste à voir, c’est le toit de cet autre chose.

Contre les Kings, le match était vraiment attractif : 13 changements de score, 19 nuls, un échange constant et des pourcentages de tir acceptables pour les deux équipes. Dans un match correspondant à la Division Pacifique (trois victoires en Californie pour Kerr’s), les Warriors sont entrés dans le quatrième quart avec seulement deux points (88-90), mais c’est là qu’ils ont appuyé sur la défense et défenestré certains Kings qui ont ramé tout le match, mais sont tombés sur le rivage et se sont retrouvés avec 19 points faibles au cours des 12 dernières minutes. Au cours de cette période, 8 sur 22 en buts sur le terrain et 2 sur 13 en triples, des chiffres assez médiocres pour battre un grand rival et ça contraste avec les trois premiers quarts, où les hommes de Luke Walton faisaient très bien circuler le ballon (26 passes décisives au total, les mêmes que leurs rivaux) et ils ont eu un coup important.

Au final, les Warriors ont balayé le quatrième quart-temps avec 0 point et moins de 5 minutes de retard sur Curry, deux nouvelles inédites. La base, d’ailleurs, Il compte 128 matchs consécutifs marquant au moins un triplé (aujourd’hui 4 sur 15), une séquence dont il détient lui-même le record, avec 157. Aussi, 14 + 6 + 6 de Draymond, 17 points (9 au quatrième quart) de Wiggins, 22 de Jordan Poole… Chez les Kings, Holmes a contribué un double-double (16 + 11), Fox a fait un peu de tout (17 + 5 + 6), Hield a été une catastrophe (2 sur 11 aux tirs, 2 sur 10 en triples) et Davion Mitchell était le révulsif du banc : 22 points dont 9 sur 16 dans la série des lancers. On ne peut pas non plus dire grand-chose, en revanche, sur les Rois : ils ont gagné le duel initial, ils ont mis de côté Marvin Bagley III et ils ont un projet avec peu de marge de manœuvre et une demande de play-off quasi constante. Sans surprise, ils n’ont pas joué la phase finale depuis 2006, la plus grande séquence négative de tous les temps. Et pas de play-in ni de playoffs ces dernières années. Et il y a toujours Luke Walton. Nous verrons comment cela se termine. Ça n’a pas l’air bien, bien sûr.