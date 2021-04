Le curry danse dans un autre cauchemar pour les Nuggets

Audience debout et honore leur roi: Stephen Curry. «MVP! MVP!» A été entendu dans les tribunes, avec près de 2 000 personnes. Celui du Chase Center, qui a accueilli ses fans pour la première fois de toute la saison, était un jeu de plusieurs matchs. D’un côté, comme pour tout le monde à ce stade, il y a le classement, celui qui, dans une saison plus comprimée et exigeante que jamais, accélère sans pitié pour ceux qui sont laissés pour compte. Des positions très différentes, mais le même objectif pour Warriors et Nuggets: les playoffs. De l’autre, il y avait le souvenir le plus récent, la vengeance ratée, si présente dans le sport, ou le duel entre Jokic et Curry, entre le plus haut candidat MVP et le joueur qui, dans cette dernière ligne droite, accélère le plus dans la course. . Tous les triomphes sont tombés du côté local (118-97). Chez le visiteur, tragédie sur tragédie dans un pavillon s’est transformée en maison de terreur: fermeture à une série de quatre victoires consécutives (la dernière défaite, également en Californie) et blessure inquiétante à Will Barton, qui ne pouvait être que 59 secondes au sol. et qui subira une IRM. Croisons les doigts, encore une fois, sur l’annus horribilis pour blessures.

Heureusement pour le basket-ball, certains qui, plus ou moins, cette année respectent Curry, orphelin de son frère éclatant, victime de ce triste tourbillon de mauvaises nouvelles physiques. Le meneur, qui est en nombre plus élevé que l’année où il a été désigné MVP unanime de la compétition (31,1 + 5,5 + 5,9 par 30,1 + 4,6 + 5,4), a une mission et vous n’abandonnerez pas tant que vous ne le ferez pas. Il veut être en séries éliminatoires et s’il peut être sur la voie rapide, tant mieux. Steve Kerr, lui est donné corps, son âme; quand Steph n’est pas là, elle dit qu’elle a disparu. Comment ne pas le faire. Sixième victoire consécutive en huit matchs avec un scénario commun: exposition après exhibition. “Ça allait finir à un moment donné,” dit Stephen, haussant les épaules après être tombé aux mains des Wizards. “Maintenant, je dois en commencer un autre”, a-t-il ajouté immédiatement, faisant référence à la fois à sa séquence et à celle de l’équipe. Aujourd’hui pourrait être une bonne journée pour se mettre au travail. Il n’y a pas eu 10 triplets, ni une note supérieure à 50 points; mais c’est une démonstration de caractère et de talent, une formule pour un succès certain. Steph, qui est généralement un gars calme, l’a déjà expliqué à d’autres occasions pendant le cours. Aujourd’hui, une demi-minute après avoir terminé le troisième set, une colère monumentale qui s’est terminée par la technique. La raison, une faute non sifflée sur un jet de trois. Les choses ne sont pas là pour donner quoi que ce soit.

Et ainsi, entre talent et colère, le leadership est né. Celui qui l’a amené à marquer 32 points (sa douzième performance de 30 points lors des 13 derniers matchs et la 29e de la saison), récolter 8 rebonds et distribuer 3 passes; tout cela, pour les 19 + 6 + 6 de Nikola Jokic, extraterrestre déchu. Campazzo (7 + 1 + 4) l’a subi à la première personne. À trois minutes de la fin, le curry dansait et le Facu restait bloqué, comme pendant tout le match. “Cela a fait ressortir le meilleur de moi”, avait avoué Steph lors du duel précédent. Si l’air ne passe pas, mieux c’est, le Cordovan devrait penser; Mais pour le moment, Curry s’en fiche. Dansez tout ce qu’ils mettent dessus: pop, jazz ou rock and roll, le rythme auquel il s’habitue. Deux pas à droite, deux à gauche, dos, triple et faute (108-94). Final. Comme les 19 passes et 12 rebonds de Draymond Green, dans une de ces lignes statistiques avec brevet, le 23 + 6 + 3 d’Oubre Jr. ou le 19 + 7 + 2 de Wiggins. Non satisfait de sa joie, il a mis de la musique sur chacun d’eux: 53,6% de bons et 39 passes au total. D’autre part, souffrir. Avec Jokic en deçà de ses possibilités, Michael Porter Jr.est celui qui a tiré son (26 + 5), avec un Aaron Gordon (17 + 6) qui est retourné dans sa ville natale, où il n’a jamais gagné.

Les souvenirs n’auraient pas pu être plus désastreux pour Mike Malone. Et déjà vu. Penser, encore et après si peu de temps, à Warriors, c’était penser à la défaite (107-106) et, surtout, à Jamal Murray. Devant Golden State la tragédie s’est produite, cette déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche qui complique tellement les aspirations du ring à Denver et que, jusqu’à la fin de la saison, autant de jetons se déplaceront sur le plateau. Murray, opéré avec succès, ne pourra plus jouer de matchs pour le reste de la saison et, pour les plus pessimistes, il peut même compliquer les aspirations du projet pour la saison prochaine, alors qu’il pourrait réapparaître avec les playoffs déjà entamés. . Revenez là où vous étiez heureux et ne le faites pas là où vous n’étiez pas. L’histoire a su se répéter. Will Barton, désormais, après une vilaine chute sous le rebord, peut rejoindre la liste des victimes de longue date, compliquant un planning extérieur auquel, en urgence, un discret Austin Rivers s’est joint aujourd’hui (6 + 4 + deux). Dans la baie, bien au contraire. Des cauchemars pour des retours éternels. Les fans sont arrivés à l’heure. Ou plutôt au moment opportun. Curry a été déterminé à obtenir le plus difficile à ce jour et, étant donné la grande improbabilité que quelque chose de terrestre le ralentisse, il va y parvenir. Avec le play-in en main (attrapé, mais pas à égalité), visez Dallas ou Blazers. Trois matchs devant et derrière, entre tout et rien. Cela n’a jamais été une tâche facile. Profitez dans les gradins.