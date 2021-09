Le CV d’Anthony Joshua surpassera-t-il celui de Tyson Fury avec une victoire sur Oleksandr Usyk cette semaine ?

Anthony Joshua vs Tyson Fury ne sera pas réglé à l’intérieur du ring en 2021, mais le débat des fans en dehors du ring continue de faire rage.

Au cours des deux dernières années, un point de discorde majeur dans la conversation AJ vs Fury a été la comparaison de leurs curriculum vitae respectifs.

AJ vs Fury s’est effondré et il n’y aura donc pas de champion incontesté cette année

Depuis qu’il a battu Dillian Whyte pour le titre britannique en 2015, Joshua a disputé dix combats pour le titre mondial et construit un record profond.

AJ a battu Charles Martin pour remporter la ceinture IBF, puis a fait des défenses contre Dominic Breazeale et Eric Molina pour terminer 2016.

Après cela, il a sauté dans les niveaux pour affronter Wladimir Klitschko l’année suivante, l’arrêtant devant 90 000 au stade de Wembley.

. – .

La victoire de Joshua sur Whyte a bien vieilli, mais il faut admettre que la version de Whyte que nous voyons aujourd’hui est bien meilleure que le jeune de 2015

.

AJ a été terrassé par Klitschko, mais a récupéré pour gagner par KO

Une défense contre Carlos Takam est venue ensuite, puis AJ s’est unifié en prenant le record d’invincibilité de Joseph Parker.

Il est devenu la première personne à éliminer Alexander Povetkin, clôturant une impressionnante année 2018.

La prochaine étape de Joshua l’a vu voyager en Amérique et tenter de développer son profil en battant Andy Ruiz Jr.

Il a cependant réussi un revirement en 2019 et s’est vengé de Ruiz Jr en l’envoyant en Arabie saoudite.

.

Povetkin est peut-être la victoire la plus sous-estimée de Joshua – le Russe KOd Whyte deux ans après avoir été arrêté par AJ

. – .

Joshua a complètement outboxé Ruiz Jr pour retrouver ses titres, bien que le Mexicain-Américain n’était pas en bonne forme

La pandémie a affecté les plans d’AJ pour 2020, mais il a pu terminer l’année en battant le challenger obligatoire Kubrat Pulev.

Maintenant, c’est Usyk au programme de Joshua – un nom qui ajoutera encore plus de profondeur s’il est conquis le 25 septembre.

La seule chose qui manque à son curriculum vitae est un combat avec l’un des autres «trois grands» poids lourds de cette époque.

Bien que le record de Fury ne soit pas aussi profond que celui de son rival britannique, il l’emporte à cet égard, ayant partagé deux fois le ring avec Deontay Wilder.

. – .

Fury détient deux victoires sur un jeune Derek Chisora

Le «Gypsy King» a remporté deux victoires sur Derek Chisora ​​et une sur Christian Hammer en route vers son premier tir au titre.

Puis, en 2015, il a mis en avant une version plus jeune et plus active de Klitschko que celle que Joshua a arrêtée deux ans plus tard.

Cependant, sa vie est devenue incontrôlable et il n’est revenu sur le ring qu’en 2018.

.

Fury a détrôné Klitschko en dépit d’être un énorme outsider, mettant fin à son long règne en tant que champion

Lorsque Fury est revenu, c’était initialement contre deux ennemis de moindre importance, mais il a ensuite sauté dans les niveaux pour défier Wilder.

Beaucoup ont estimé qu’il était malheureux de ne pas remporter la victoire dans ce combat, qui a été controversé par un match nul.

En 2019, Fury a choisi de prendre deux combats intermédiaires avant d’affronter à nouveau l’Américain.

Son premier contre Tom Schwarz a été une victoire facile, mais le second l’a vu testé par un solide concurrent en Otto Wallin.

.

Wilder a terrassé Fury à deux reprises dans leur match nul, mais beaucoup ont estimé qu’il était toujours outboxé pendant la majeure partie du combat

. – .

Wallin a été un test plus difficile pour Fury que beaucoup ne l’avaient prévu et le Suédois a depuis battu Dominic Breazeale

Fury s’en est sorti avec une victoire de points et une mauvaise coupe, puis s’est dirigé vers son match revanche de 2020 avec Wilder.

Cette fois-ci, Fury n’a laissé aucun doute en terrassant le «Bronze Bomber» à deux reprises et en l’arrêtant au septième tour.

Aucun des deux hommes ne s’est battu depuis, bien qu’ils doivent se rencontrer dans une trilogie le 9 octobre, en direct sur talkSPORT.

. – .

Fury a dominé Wilder dans son match revanche

Top 10 du classement combiné de talkSPORT.com des meilleures victoires d’Anthony Joshua et de Tyson Fury

1. Fureur contre Klitschko (2015)

2. AJ contre Klitschko (2017)

3. Fureur contre Wilder (2020)

4. AJ contre Povetkin (2018)

5. AJ contre Ruiz Jr (2019)

6. AJ contre Whyte (2015)

7. AJ contre Parker (2018)

8. AJ contre Pulev (2020)

9. Fureur contre Wallin (2019)

10. Fureur contre Chisora ​​(2014)

Il est irréfutable que Fury détient des victoires plus fortes au sommet de son CV que Joshua.

AJ n’était pas celui qui a détrôné Klitschko, ni Wilder, et Fury a remporté ces victoires sur un sol étranger.

Cependant, si vous évaluez la profondeur des enregistrements complets, il est évident que Joshua l’emporte sur le «Gypsy King».

S’il ajoute l’ancien roi incontesté des cruiserweight Usyk à son ardoise le 25 septembre, cela pourrait mettre fin au débat, du moins pour le moment, sur qui a le CV le plus solide.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6