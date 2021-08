Le CV olympique de Vashti Cunningham n’appartient à personne

in

Il y a un poids d’attente qui vient comme étant l’enfant d’un athlète célèbre. Des années de questions, à se demander si vous suivrez leurs prouesses athlétiques, et le plus souvent, nous avons vu des promesses écrasées sous cette pression. Cela n’est pas arrivé à Vashti Cunningham, qui entre maintenant aux Jeux de Tokyo avec une chance extérieure de remporter l’or, mais avec un ADN hérité qui lui dit d’ignorer les probabilités.

Cunningham est la fille de l’ancienne légende des Eagles Randall Cunningham, mais c’est là que les comparaisons se termineront. C’est une note amusante, une curiosité, mais Vashti est bien mieux définie par ses propres prouesses athlétiques, plutôt que par tout ce que son père a fait. Cependant, il existe des capacités athlétiques indéniables héritées non seulement de son père quarterback, mais aussi de sa mère Felicity de Jager Cunningham, qui était ballerine au Dance Theatre of Harlem.

Un athlète vanté jusqu’au lycée. Cunningham a rapidement montré une capacité incroyable au saut en hauteur. Faisant ses débuts à l’échelle nationale en 2015, Vashti a établi le record du secondaire avec un saut de 1,94 mètre, et a suivi plus tard dans l’année avec l’or aux Championnats panaméricains d’athlétisme junior. Il devenait rapidement évident qu’une grande sauteur en hauteur était en train de s’affirmer, avec un futur potentiel olympique.

Ce potentiel est venu plus tôt que quiconque, y compris Vashti était prêt. Devenant l’une des plus jeunes athlètes d’athlétisme à concourir pour les États-Unis à Rio, le moment semblait trop grand pour elle. Cunningham a réalisé le meilleur saut de l’année à Portland, et le décor était planté pour elle, mais le moment s’est avéré trop difficile. Écrasée avec une 13e place, Cunningham savait qu’elle pouvait faire tellement mieux, mais prouver qu’il faudrait attendre une autre année.

Rebondissant, Cunningham a dominé la scène américaine en athlétisme intérieur et extérieur. Elle a remporté l’or en 2017 à deux reprises, mais n’a toujours pas réussi à se démarquer au niveau international. Peut-être un vestige de sa déception olympique, il était clair que Vashti n’était toujours pas elle-même.

Les choses ont pris un tournant en 2018. Cunningham dominait toujours aux États-Unis, mais a commencé à le soutenir avec plus de succès à l’étranger. Elle a remporté l’argent aux Championnats du monde en salle en 2018 et le bronze aux Championnats du monde en 2019.

Malheureusement, le retard des jeux signifie que nous n’avons jamais pu voir son retour complet à la gloire. Il faudrait attendre un an, mais l’attente en valait la peine. Aux essais olympiques américains, elle a terminé première et entre maintenant à Tokyo comme l’une des favorites pour la médaille, mais avec une rivale substantielle pour la meilleure.

La Russe Mariya Lasitskene est considérée comme une telle serrure pour l’or à Tokyo que les chances offertes sont égales. Personne n’est meilleur sauteur en hauteur au monde dans la compétition féminine que Lasitskene, dont le record personnel est de 10 cm de plus que celui de Cunningham. Cela dit, vous ne pouvez jamais compter qui que ce soit en ce qui concerne les Jeux olympiques. Tout comme Vashti nous l’a montré en 2016, il existe une myriade de raisons pour lesquelles un athlète peut avoir des difficultés lorsqu’il s’agit de jeux. Maintenant, avec toute la nation derrière elle, Vashti Cunningham est prête à choquer le monde comme étant bien plus que “la fille de Randall Cunningham”.

Comment regarder Vashti Cunningham à Tokyo

Qualifications saut en hauteur femmes : mercredi 4 août à 19 h 10 HE Finales saut en hauteur femmes : samedi 7 août à 5 h 35 HE