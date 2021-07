Le CVM brésilien approuve le lancement du premier ETH/USD ETF d’Amérique latine

in

La Securities and Exchange Commission (CVM) brésilienne a approuvé le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum (ETH / USD) en Amérique latine. QR Capital, le plus grand gestionnaire d’actifs crypto en Amérique latine, a publié cette nouvelle par le biais d’une tempête de tweets le 14 juillet. L’ETF « QETH11 » comprendrait 100 % d’ETH.

RUPTURE : CVM approuve le 1er ETF Ethereum en Amérique latine, ou QETH11. L’ETF QR Asset Management, gérant du groupe QR Capital, sera coté sur B3, qui devient la 1ère bourse d’Amérique latine après un ETF 100% Ethereum. pic.twitter.com/idluRrN2zq – QR Capital (@qrcapital) 13 juillet 2021

QETH11 profitera soi-disant du même indice Ethereum dont profite le groupe CME. En tant que tel, l’ETF achètera de l’ETH physique et le conservera sous séquestre pour assurer la transparence et la sécurité. Selon l’entreprise, QETH11 élimine le besoin de s’inscrire auprès des échanges, de créer des clés privées ou de se soucier de la garde en lieu sûr. En effet, Gemini, qui se spécialise dans la conservation des crypto-monnaies, sera responsable de la conservation des fonds investis dans le stockage frigorifique de qualité institutionnelle.

Avec l’approbation de QETH11 par CVM, QR Capital est sur le point d’exposer les Brésiliens aux deux principales crypto-monnaies grâce à la capitalisation dans un environnement sûr et réglementé. Auparavant, CVM avait approuvé le lancement de l’ETF Bitcoin de la société (BTC / USD). La société a commencé à négocier l’ETF sous le ticker QBTC11 le 23 juin sur la bourse B3 basée à Sao Paulo.

Bien que la nouvelle de l’approbation par CVM de l’ETF Ethereum de QR Capital soit haussière, l’ETH n’a pas réagi à cette évolution. Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH / USD se négocie à 1 948,56 $ (1 407,30 £) après avoir chuté de 3,83 % au cours des dernières 24 heures.

La SEC américaine n’a pas encore approuvé un ETF

Alors que le Brésil prend des mesures importantes concernant le développement de son marché de crypto ETF, les États-Unis n’ont pas encore approuvé un crypto ETF. La Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis a reçu plusieurs demandes d’ETF crypto au fil des ans. Alors que l’approbation des ETF crypto offrirait aux investisseurs institutionnels un accès facile au marché de la crypto, le régulateur n’a approuvé aucune demande d’ETF à ce jour. Expliquant son hésitation à approuver les ETF crypto, la SEC a cité la facilité de manipulation et la volatilité du marché de la crypto.

En conséquence, les investisseurs affamés de crypto ont décidé d’opter pour d’autres méthodes qui peuvent leur permettre de participer au marché en croissance rapide de la crypto. Par exemple, les institutions investissent de plus en plus dans le Grayscale Bitcoin Trust. En plus de Grayscale, les investisseurs ont injecté leurs fonds dans MicroStrategy, qui a doublé son activité Bitcoin ces derniers mois.

La poste Le CVM brésilien approuve le lancement du premier ETH/USD ETF d’Amérique latine apparu en premier sur Invezz.