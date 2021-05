Le CW s’étend à 7 nuits; Will Air Original Series le samedi pour la première fois ⋆ .

Si vous vous demandez comment la CW planifiera le long nombre d’émissions qu’elle a renouvelées pour la saison télévisée 2021-2022, nous avons une réponse.

Le réseau a annoncé son intention de devenir un point de vente sept soirs par semaine, confirmant qu’il diffusera du contenu le samedi pour la toute première fois.

Les nouvelles signifient que le réseau augmentera sa production de 12 heures par semaine à 14 heures et, à son tour, diffusera un plus large éventail de contenus en même temps.

CW a longtemps été un réseau qui a regardé la situation dans son ensemble en ce qui concerne les cotes d’écoute, beaucoup de ses émissions obtenant plus de trafic sur DVR et à la demande que sur le réseau linéaire.

Mais le réseau a également de nombreuses offres de streaming lucratives pour sa liste d’émissions.

«Devenir un réseau sept soir sur sept est un objectif de longue date pour tout le monde ici à The CW», a déclaré Rob Tuck, vice-président directeur des ventes nationales, dans un communiqué.

«Et dans un environnement de diffusion extrêmement restreint, la possibilité d’étendre nos heures de grande écoute de deux heures de plus par semaine est un changement dynamique qui sera bien accueilli par nos clients et les agences.»

«Suite à la récente tendance de l’industrie qui a connu une contraction considérable sur une base linéaire, The CW va inverser cette tendance cette saison en ajoutant une nouvelle soirée de programmation originale, créant de nouvelles opportunités pour nous à l’avenir.»

Bien que le réseau n’ait pas annoncé quels spectacles seront envoyés au samedi, le réseau a de nombreuses offres non scénarisées sur le pont la saison prochaine, y compris une renaissance de Legends of the Hidden Temple et une itération américaine de Killer Camp importé au Royaume-Uni la saison dernière.

Passer la nuit sans script serait une bonne décision, mais avec la majeure partie de l’audience du réseau qui ne regarde pas en direct, ce sera amusant de voir ce que le réseau prévoit de faire.

Nous n’avons aucune idée de ce que The CW a prévu pour l’automne, mais nous nous attendons à un calendrier stable avec moins de spectacles en cours qu’auparavant.

Le réseau a renouvelé les spectacles suivants:

– Superman et Lois

– Tous américains

– Marcheur

– Le flash

– Kung Fu

– Riverdale

– Super Girl

– Héritages

– Batwoman

– Légendes de demain

– Coroner

– Nancy Drew

– Histoires d’horreur à deux phrases

– Charmé

– Dynastie

