Le CyberDog de Xiaomi est le premier pas de l’entreprise dans la robotique quadrupède

Xiaomi a annoncé son premier robot quadrupède sous la forme d’un chien mécanique. Le bien nommé CyberDog comprend un cerveau de Nvidia, une multitude de capteurs et des servos fabriqués par Xiaomi. Il utilise également des algorithmes open source. Xiaomi donne 1 000 exemples du robot aux développeurs, ingénieurs et fans, mais il n’y a pas de mot sur la disponibilité générale.

Après avoir marqué son autorité dans le monde des smartphones et annoncé ses projets de voitures électriques, Xiaomi se lance tête la première dans l’espace robotique. Lors de son lancement Mi Mix 4 mardi, la société a annoncé un nouvel ajout surprise à son bouquet d’appareils – un nouveau compagnon robot quadrupède appelé CyberDog.

C’est effectivement un animal de compagnie mécanique avancé dans la même veine que Spot de Boston Dynamics, bien qu’un peu plus effrayant. Néanmoins, Xiaomi pense que ce robot témoigne des « prouesses d’ingénierie » de l’entreprise et sert de banc d’essai pour les passionnés de robotique.

Spécifications de CyberDog

Commençons par la puissance de traitement. Le «cerveau» de CyberDog se compose du module Jetson Xavier NX de Nvidia, qui contient 384 cœurs CUDA, 48 cœurs Tensor, six cœurs de processeur Carmel et deux cœurs dédiés à l’apprentissage en profondeur. Ce module saisit et analyse les informations des 11 capteurs de CyberDog qui activent et informent le mouvement du robot à travers le monde. Ce mouvement utilise les servos développés sur mesure par Xiaomi pour effectuer des tours comme des backflips et d’autres “mouvements à grande vitesse” jusqu’à 3,2 m/s (11,5 km/h ou 7,15 mph).

Le réseau de capteurs utilise également plusieurs caméras positionnées sur le corps du robot. Cela inclut un capteur de profondeur Intel RealSense D450 qui permet le suivi des objets et l’évitement des obstacles. Xiaomi explique que cela permet à CyberDog de suivre son propriétaire et d’éviter les pièges, un peu comme un vrai chien.

En parlant de cela, CyberDog répond également aux appels verbaux. Le robot peut être activé à l’aide d’un mot de réveil ou contrôlé par d’autres, tandis que d’autres commandes vocales et assistants sont également compatibles. De nombreuses E/S sont également disponibles, notamment trois ports USB-C et un port HDMI. Cela permet aux développeurs d’ajouter du matériel ou d’intégrer leurs propres cocktails logiciels.

Prix ​​et disponibilité de CyberDog

Il est peu probable que vous souhaitiez un chien robotique dans votre maison, mais le CyberDog de Xiaomi semble plus qu’autre chose une preuve de concept. La société distribue 1 000 CyberDogs aux ingénieurs, aux passionnés et aux fans pour lancer sa propre communauté de développeurs de robots open source.

On ne sait pas si ou quand Xiaomi publiera CyberDog au public. Pour l’instant, la disponibilité du robot semble se limiter à ce premier déploiement. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment un compagnon robot Xiaomi, vous pouvez toujours prendre un aspirateur. Et si vous voulez un animal de compagnie, peut-être achetez-vous un vrai chien ?

Que pensez-vous du CyberDog de Xiaomi ? Achèteriez-vous un tel produit si Xiaomi le mettait à disposition des consommateurs ?