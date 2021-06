Le Cybersecurity Institute ouvre un chatbot sur Telegram pour découvrir les dernières arnaques sur internet | La technologie

Les chatbots sont un outil de consultation et de communication qui a fait son apparition ces dernières années. L’INCIBE en a créé un pour informer les utilisateurs de Telegram des risques d’internet.

Pour fournir des informations, répondre aux questions et recevoir une communication plus rapide et plus directe entre les institutions et les utilisateurs, les chatbots sont le nouvel outil de communication à la mode. Ils peuvent être créés dans les principales applications de messagerie et assistés automatiquement.

L’année dernière, un a été créé sur WhatsApp pour freiner la propagation des canulars sur la pandémie et nier les fausses nouvelles, et récemment, nous en avons connu un créé pour informer sur le système d’auto-citation du vaccin dans la Communauté de Madrid. C’est désormais INCIBE qui utilise cet outil pour rendre compte de la cybersécurité.

De Telegram, ce chatbot répond à toutes les questions des utilisateurs sur les escroqueries, les logiciels malveillants ou les dangers détectés sur Internet. C’est une version plus numérique de la ligne téléphonique que le National Cybersecurity Institute a ouvert il y a quelques années, le 017.

Tout utilisateur disposant d’un compte Telegram peut s’abonner à ce chat et recevoir périodiquement une sélection mise à jour de ce qui est publié sur le site INCIBE. Conseils pour renforcer la sécurité, alertes de nouveaux types d’attaques ou de logiciels malveillants et toute question que l’utilisateur peut avoir à ce sujet.

Cette organisation, en plus de la ligne téléphonique, dispose de profils sur les principaux réseaux sociaux, mais avec ce canal plus direct avec les utilisateurs. “C’est un outil informatif qui peut être très utile pour les médias, en raison de l’immédiateté qu’il permet, et un moyen de plus d’atteindre le public cible d’INCIBE”, assure-t-il depuis le web.

Leur mission est d’informer les citoyens et les entreprises des risques qu’ils encourent sur Internet et d’expliquer les procédures de sécurité contre d’éventuelles attaques de cybersécurité. Le chatbot est très simple d’utilisation, il suffit de le rechercher dans Telegram par son nom (@ INCIBE017Informations) ou avec ce lien et suivez les instructions qui y sont fournies. Les utilisateurs pourront lire les informations qui leur parviennent et se renseigner auprès du bot.