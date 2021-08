Le Cybertruck de Tesla reporte sa phase de production à 2022

10/08/2021 à 10h32 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Fin 2019, Tesla a réalisé l’un des événements les plus singuliers de sa trajectoire. Après des mois de rumeurs et de spéculations, le Cybercamion, un véhicule électrique qui n’est pas passé inaperçu grâce à son design futuriste. De plus, l’événement a été chargé de moments assez uniques, comme le bris de la vitre du véhicule par Elon Musk lui-même. Nous savons maintenant que le Cybercamion il arriverait sur le marché un peu plus tard que prévu.

Comme nous pouvons le voir sur le site Web de Tesla, le Cybertruck entrera en production en 2022. Ce message s’affiche pour les trois modèles Cybertruck existants, c’est-à-dire le moteur RWD monomoteur, le moteur bimoteur et le moteur triple AWD. Ce retard ne surprend pas les fans et les utilisateurs, car il y avait déjà des déclarations de Musk lui-même qui faisaient allusion à ce fait. De plus, la société n’est pas considérée comme “ponctuelle” lors de la spécification des dates.

Ainsi, ceux qui ont déjà réservé un Tesla Cybertruck, il semble qu’ils devront attendre au moins jusqu’en 2022. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce véhicule sur le site officiel de l’entreprise.