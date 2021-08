Le Cybertruck de Tesla sera retardé d’au moins un an de plus | Moteur

Apparemment, Tesla retarde le Cybertruck et le Semi truck jusqu’à l’année prochaine, une nouvelle qui contraste avec ce qu’ils disent depuis des mois.

Tesla ne régnera pas seul avec son Cybertruck. Le reste des constructeurs a déployé tant d’efforts que, très probablement, le nouveau pick-up de la marque électrique viendra après le Rivian R1T et le GMC Hummer EV. On dirait, Tesla reporte le Cybertruck et le Semi truck à l’année prochaine, une nouvelle qui tranche avec ce qu’ils disaient depuis des mois. Et ils avaient assuré qu’il arriverait à la fin de cette année.

Il semble que la crise des semi-conducteurs et les différents retards auxquels la marque soit confrontée soient à blâmer. La marque elle-même a déclaré : « en raison de la disponibilité limitée des cellules de batterie et des défis de la chaîne d’approvisionnement approvisionnement mondial, nous avons modifié le lancement du programme semi-camion en 2022 ». Cela affecte également le pick-up, qui entrera en production dans la nouvelle usine d’Austin après le Tesla Model Y.

Vice-président de l’ingénierie automobile de Tesla, Lars Moravy, a déclaré que “le Cybertruck est actuellement dans sa phase finale”, notant qu’ils ont déjà terminé l’ingénierie de base de l’architecture. De la même manière, il a lui-même déclaré : « Une grande partie de l’ensemble structurel et des grandes conceptions en fonte du modèle Y qui est en cours de construction à Berlin et Austin restent. Évidemment, ceux-ci ont préséance sur le Cybertruck, mais nous entrons dans les phases bêta de Cybertruck plus tard cette année, et nous chercherons à augmenter cette production et à l’amener au Texas une fois que le modèle Y sera prêt. »

Le PDG de Tesla, Elon MuskIl a également parlé de cela : “Pour que le Cybertruck et le Semi s’adaptent à un volume important pour les livraisons des clients, nous devons résoudre la pénurie de puces en travaillant avec nos fournisseurs.” Il a même parlé de réduire la production : “Nous pouvons construire un petit nombre de véhicules, mais l’effet de coût si nous construisons un petit nombre de véhicules est insensé, car ils coûteraient littéralement 1 million de dollars chacun ou plus.”

