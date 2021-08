Le «cycle d’auto-renforcement haussier» d’Ether commence alors que les transferts quotidiens de jetons ERC-721 atteignent l’ATH

Depuis qu’il est tombé à près de 1 725 $ le 20 juillet, l’Ether a bondi, grimpant à près de 3 270 $ mercredi, un niveau vu pour la dernière fois en mai lors de la vente massive. 19 de ces 22 derniers jours, ETH a imprimé des bougies vertes.

Au moment de la rédaction, l’ETH/USD se négocie au-dessus de 3 259 $, en baisse d’environ 26% par rapport à son plus haut historique il y a trois mois.

L’ETHBTC est également sur une tendance haussière ce mois-ci, actuellement autour de 0,07, avec les prochaines résistances à 0,0735, 0,077 et le plus haut de mai à 0,82. Après cela, le 29 janvier 2018, un sommet de 0,1227 sur Coinbase.

“Un cycle d’auto-renforcement haussier semble s’être développé dans l’ETH”, a déclaré QCP Capital, traders d’actifs numériques.

Sur le marché des options, “l’achat frénétique d’appels à la fois en BTC et en ETH sur toute la courbe a entraîné une courte compression (au comptant et en vol)”, qui devrait provenir de “fonds et de grands spéculateurs faisant de gros paris à la hausse, l’achat de BTC frappe jusqu’à 80-100k et ETH frappe jusqu’à 8-10k de septembre 2021 à juin 2022. » BTC 3,38 % Bitcoin / USD BTCUSD 46 591,05 $

Il a en outre noté que le spot ETH s’était rallié grâce à EIP-1559 et avait ravivé l’intérêt des spéculateurs, les NFT en tête.

Le volume des échanges dans les NFT a dépassé tous les autres lieux de transaction ETH, y compris les flux DeFi et Stablecoin, ce qui a entraîné un taux de combustion plus élevé sur l’ETH, stimulant une nouvelle appréciation des prix, ce qui encourage à son tour plus d’intérêt et de spéculation, créant une boucle de rétroaction.

Cette manie des NFT et des objets de collection numériques peut être vue dans les transferts quotidiens de jetons ERC-721, la norme pour les NFT basés sur Ethereum, qui est proche d’un ATH.

Jusqu’à présent, en moins d’une semaine, 27 270 ETH d’une valeur de 82,35 millions de dollars ont été brûlés depuis la mise en service d’EIP-1559 dans le cadre du hard fork d’Ethereum à Londres le 5 août.

Avec cette nouvelle conception du mécanisme de frais de transaction d’Ethereum, où les frais sont composés d’un « frais de base » requis pour qu’une transaction soit incluse dans le bloc et brûlée et d’un « frais de priorité », qui est un pourboire volontaire, l’inflation nette d’ETH taux a diminué.

Depuis la sortie d’EIP-1559, l’émission nette d’ETH par bloc s’est située entre 1 et 2 ETH, et dans certains blocs, elle est même devenue négative.

Après la fusion, les frais de transaction commencent à être versés aux validateurs, ce qui augmentera considérablement le staking $ ETH APY Plus intéressant encore, il existe une limite fixée pour le taux auquel les nouveaux validateurs peuvent rejoindre le réseau Sens: ->fusionner

->apie jusqu’à

-> se précipiter pour miser

-> la file d’attente se remplit

->FOMO ? https://t.co/RhbsfaVg4Q pic.twitter.com/io9CNQ3cmd – croissant (@CroissantEth) 10 août 2021

Tout en créant une meilleure expérience utilisateur pour les frais de transaction, EIP-1559 crée également une nouvelle dynamique pour la congestion du réseau qui conduit à des prix élevés du gaz et maintenant après la mise à niveau entraînera la combustion d’une grande quantité d’ETH, un élément positif pour l’économie de l’offre qui contribuera davantage à pousser faire monter les prix.

Cette évolution à la hausse de l’ETH et de l’augmentation globale de la cryptographie a été considérée comme positive, mais QCP Capital reste également “méfiant des risques potentiels à la baisse à l’horizon”. Le mois dernier, ils avaient appelé à un rallye à la suite de la mise en œuvre du réseau principal EIP-1559, puis à une vente massive au quatrième trimestre en raison de la diminution de la Réserve fédérale américaine.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que la réduction pourrait prendre quelques mois, car l’accent n’est pas mis sur le calendrier mais sur une plus grande amélioration du marché du travail, en particulier une nouvelle augmentation du ratio emploi/population.

Mais QCP reste incertain de la façon dont les prix des cryptos seraient impactés par les forces macro étant donné les divergences idiosyncratiques entre le BTC et les actifs macro tels que l’or ; leur corrélation à 1 an approche actuellement des plus bas de 3 ans.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.