Le cycle de vie d’un DAO : à l’intérieur d’un phénomène culturel

La chaîne Discord était remplie d’anons se saluant: « Gm. » « Bonjour. » « Bonjour. »

Pour certains, cela a commencé comme une façon anodine de dire « bonjour ».

« IRC/Discord existe depuis toujours et n’a jamais eu de culture de communication mutuelle – mais avec la cryptographie – en particulier après COVID – c’était comme si pour la première fois le travail des gens était virtuel d’abord pour se rendre à l’ordinateur, connectez-vous Discordez, soyez social les uns avec les autres, faites du commerce et construisez des choses – tout en disant: « Oui, je suis présent aujourd’hui – je n’ai peut-être rien à publier pour le moment, mais je suis là, je travaille » – particulièrement important pour les développeurs ou mods qui ne voulaient pas donner l’impression que leur communauté était une ville fantôme », déclare Paul, co-initiateur de la communauté Kong, qui a adapté la phrase à une image colorée du texte « KM », pour « Kong Matin. »

Kelsie Nabben est doctorante et chercheuse au Center for Automated Decision-Making & Society de l’Université RMIT. Le Dr Alexia Maddox, chercheur au Blockchain Innovation Hub, est une sociologue de la technologie, qui se concentre sur les frontières numériques et les communautés en ligne. Ce poste fait partie de Semaine de la culture de CoinDesk.

Il a ajouté: « Lorsque vous gm quelqu’un, c’est une reconnaissance que vous vous êtes présenté au travail et que vous parlez à un collègue dégénéré [decentralized finance degenerate]. À partir de là, c’est devenu en quelque sorte un mème ou un identifiant culturel que notre communauté fait et que d’autres ne font pas. Personne sur Twitter ne s’est dit gm avant crypto.

D’autres pensent que c’est un moyen d’augmenter la visibilité sur plusieurs canaux de discussion communautaires. Cela démontre également l’engagement avec la surveillance algorithmique pour augmenter le potentiel de toute « participation » aux récompenses. Avec « gm », l’organisation autonome décentralisée (DAO) prend vie.

Ce n’est qu’un exemple de la dynamique culturelle des rituels qui informent et forment l’identité d’un DAO – une organisation autonome d’individus souverains.

Aborder un DAO en tant que concept

Un DAO est une forme relativement nouvelle d’organisation politiquement décentralisée dans laquelle un réseau de personnes se coordonne via un code logiciel et l’automatisation pour se gouverner vers un objectif déclaré. L’autonomie concerne ici une autonomie de processus, passant de la fonction de contrat intelligent de la blockchain Ethereum à un système vivant discret. Les DAO testent les possibilités d’auto-gouvernance décentralisée et possèdent des modèles de gouvernance qui s’expriment en phases distinctes.

Pour réfléchir aux pratiques culturelles et à l’évolution d’un DAO, nous présentons une expérience de pensée sur le cycle de vie d’un DAO, de la naissance, la vie, la procréation et la mort à la résurrection. Nous décrivons comment de telles entreprises collectives amorphes et multicouches émergent et comment leurs identités se forment et se transforment à travers des droits de passage rituels.

En triant les nombreuses manières dont les DAO ont été décrites – en tant qu’organisations, entités virtuelles, réseaux de participants, colonies ou « communautés Internet magiques » – nous cherchons à les explorer en tant que systèmes vivants d’acteurs humains et non humains. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la logique cybernétique de l’autopoïèse – la capacité d’un être vivant à « s’entretenir et se renouveler en régulant sa composition et en conservant ses limites ». Nous ne sommes pas en train d’anthropomorphiser la technologie (de fondre la technologie dans notre image et notre histoire). Au lieu de cela, nous mettons en évidence le lien culturel qui surgit à travers les rencontres homme-technologie.

Alors, qu’est-ce qu’un DAO, vraiment ? Fondamentalement, les DAO sont une infrastructure de coordination.

Un DAO concerne les personnes et un objectif ; il utilise des systèmes de machines pour améliorer la capacité des gens à s’auto-gouverner. Ainsi, un DAO peut être beaucoup de choses, d’un petit collectif d’amateurs à une organisation à grande échelle de plusieurs millions de dollars.

Le plus souvent, les DAO sont construits sur des éléments constitutifs basés sur la blockchain qui incluent une trésorerie, des mécanismes de gouvernance tels que (mais pas exclusivement) le vote, des contrats intelligents pour l’exécution de décisions, des jetons comme moyen pour les gens d’acheter ou d’être « largués » dans une entreprise collective et des moyens de faciliter les processus collectifs qui supplantent les formats organisationnels traditionnels. Ils intègrent également des boucles de rétroaction du monde réel pour ingérer et traiter les informations du monde extérieur ; par exemple, des oracles de données qui traduisent des flux de données en temps réel à partir de sources externes pour prendre en charge les capacités de prise de décision et d’exécution des DAO.

Lorsque nous pensons à toutes les parties mobiles d’un DAO, nous suggérons qu’un processus de construction identitaire se produit pour les acteurs humains et non humains, au sein du système et à l’échelle du DAO lui-même. Pour que l’identité d’un DAO évolue, il doit traverser et franchir un moment seuil. Au fur et à mesure que le DAO traverse chaque moment seuil, de la naissance à la mort en passant par une éventuelle résurrection, différentes voies d’action potentielles s’ouvrent au sein du réseau. Par conséquent, ces moments portent les caractéristiques rituelles des rites de passage. Ces rites de passage sont des événements culturellement continus qui relient l’acteur individuel à l’effort collectif au fil du temps.

Nous passons maintenant à l’application de ces idées de contextes culturels pour la (trans)formation identitaire des DAO afin de retracer le cycle de vie d’un DAO.

Le cycle de vie d’un DAO

Les DAO sont vivants. Ils ont chacun un objectif unique, un langage partagé entre les électeurs, des valeurs culturelles et une capacité créative. Penser les DAO comme un système vivant permet d’explorer la relation co-constructive et interdépendante entre les personnes et le code, et autonome par rapport à la direction externe des objectifs.

La nature évolutive de ces assemblages et la façon dont ils s’adaptent et se transforment en réponse aux stimuli donne un aperçu du cycle de vie d’un DAO, de la naissance à la mort, en passant par la procréation et la résurrection.

Naissance

Les DAO empruntent deux voies principales pour devenir un DAO.

La première est l’approche « DAOFirst », selon laquelle une équipe détermine les règles d’allocation de capital et d’allocation de jetons dès le départ, telles que Kain Warwick et DeFi DAO « Synthetix ».

La seconde est l’approche de « sortie vers DAO », où un projet avec une communauté établie se transforme en DAO en transférant le contrôle des fonctions clés à la communauté et les paramètres fondamentaux concernant l’allocation du capital et l’allocation des jetons sont déterminés de manière itérative. Cette approche est démontrée dans Gitcoin, un mécanisme de financement public de la communauté Ethereum qui est passé d’un projet à un DAO en larguant « rétroactivement » des jetons à des utilisateurs antérieurs, qui sont devenus « les nouveaux patrons ». Avec des ressources et des participants, le DAO est né.

Vie

La vie d’un DAO est dans l’interaction et les relations entre les personnes et le code, car ils consomment et subsument simultanément.

Dans les entités algorithmiques existantes, ce qui est consommé, c’est le capital, le travail et l’infrastructure. Les ressources dont un DAO a besoin pour rester en vie sont similaires, y compris la liquidité, les participants, les contributions et la maintenance de la base de code open source.

« Nous envisageons plusieurs milliers de personnes coopérant sur des objectifs communs… Mais le fonctionnement de DAO nécessite un système de gouvernance décentralisé, résilient et évolutif », déclare Matan Field, co-fondateur de DAOstack. Pourtant, le DAO englobe également ces ressources d’attention, de capital, de travail et d’infrastructure, et en retour fournit des incitations et des récompenses, y compris des jetons numériques, des connaissances et une croissance.

Cependant, un DAO n’est pas une entreprise collective statique à un moment donné. Les DAO sont des institutions évolutives.

Un exemple de DAO décentralisant les préceptes fondamentaux de la génération de contenu est Mirror. Mirror est un « Media DAO » qui met les lecteurs et les auteurs dans une relation directe de découverte/publication de contenu. Les jetons d’écriture sont délivrés aux nouveaux membres qui les utilisent ensuite pour voter sur les propositions de pitch des auteurs. Les auteurs dont les présentations sont sélectionnées pour progresser dans le processus de vote reçoivent automatiquement les jetons d’écriture promis pour financer leur écriture.

Comme certains participants l’ont découvert, « Le club d’écriture est brutal. Mon sort sera décidé dans une fenêtre de vote de deux heures… » Ce concept simple est destiné à supprimer une vaste infrastructure de publication qui médiatise et consomme actuellement la relation lecteur/contenu/auteur. Non content de s’arrêter là, pardonnez le jeu de mots, Mirror introduit une multitude d’outils natifs Web 3 qui prennent en charge le financement participatif, les éditions de jetons non fongibles (NFT) et les enchères. Grâce à ces actions et fonctionnalités, les membres existants sont censés avoir un intérêt à la fois culturel et économique quant à ceux qui contribuent.

Comme le démontre Mirror, il évolue constamment dans les types d’action directe qu’il rend possible et dépend fondamentalement des personnes pour s’engager à travers lui, l’entretenir, se l’approprier et le développer. Bien que vous puissiez dire qu’il intègre les parties disparates de la publication dans un seul système (décentralisé), toute l’automatisation du monde ne le maintiendra pas en vie. Un DAO a besoin de l’adhésion.

Procréation

Les DAO ne font pas que vivre, ils procréent. Comme le souligne Michael Zargham, fondateur et PDG de la société d’ingénierie des systèmes Blockscience et participant à de nombreux DAO, les DAO initient d’autres DAO pour remplir des sous-fonctions. Un exemple d’« organisation autopoïétique pluraliste » sous la forme d’un DAO est 1Hive. 1Hive existe pour créer et mettre en œuvre des outils d’auto-gouvernance décentralisée. Pour ce faire, le DAO crée des groupes de travail plus petits et autonomes en les finançant avec leur propre budget et leur propre financement pour remplir des fonctions spécifiques conformément aux objectifs plus larges du DAO.

Pour créer et procréer efficacement, les DAO sont composés d’une suite de technologies et de fonctions pour ce faire, telles que les engagements communautaires, les processus de gouvernance tels que la délibération du forum, les mécanismes de gouvernance tels que le vote, les fonds, la réputation, la reconnaissance, la récompense et les mécanismes d’arbitrage interne tels que les tribunaux décentralisés.

Décès

Les DAO peuvent également mourir. Avec le volume de DAO émergents et en compétition pour une attention et une expertise informées et instruites, certains DAO peuvent avoir du mal à rester en vie. La savante Ellie Rennie soutient que les machines blockchain participatives meurent lorsque suffisamment de personnes cessent de participer. Zargham souligne que tout comme les « chaînes zombies », lorsqu’un protocole de blockchain n’a plus de participants pour financer ou maintenir son infrastructure, il peut également y avoir des « Zombie DAOs ». Ce qui meurt dans un DAO, c’est la vision collective et l’énergie d’une communauté à la poursuite de cette vision.

Ce n’est pas forcément négatif. Les DAO existent pour remplir un objectif. Parfois, ils n’ont besoin d’exister que pour une durée limitée. D’autres fois, les DAO échouent et meurent, mais ils peuvent également évoluer et réapparaître dans de nouvelles manifestations pour les mêmes objectifs.

Résurrection

Un DAO doit être participatif pour être considéré comme « vivant ». La vie peut être insufflée à un DAO grâce à une contribution en capital et en code. Revigorer les contributions à ces aspects d’un DAO peut revigorer ou réorganiser les objectifs fondamentaux d’un DAO et rétablir la culture et la participation. Parfois, même si un DAO meurt, ses objectifs et sa communauté évoluent et persistent. Dans ces cas, la forme institutionnelle peut évoluer mais la communauté peut revenir pour participer en tant qu’organisation entièrement nouvelle, avec le même objectif déclaré et partagé.

Par exemple, l’objectif de financement des biens publics dans la communauté Ethereum a connu plusieurs itérations, et il évolue toujours au-delà de sa forme actuelle. Les DAO peuvent être des coalitions ad hoc et éphémères pour des missions temporaires ; institutions à long terme; ou des cohortes lâches qui se coordonnent vers des objectifs, à travers des évolutions des formes institutionnelles.

Cette approche modulaire de la gouvernance commence à s’exprimer dans diverses communautés DAO. Par exemple, les DAO commencent à jouer avec des approches multicouches des sous-DAO, qui fonctionnent pour diverses fonctions sur différentes échelles de temps.

Identité d’un DAO

Il existe à la fois des espaces et des rituels culturels visibles et souvent moins visibles qui marquent l’identité unique d’un DAO, ses (trans)formations et ses voies d’action changeantes. Ces moments seuils de naissance, de vie, de procréation, de mort et de résurrection signalent un organisme cybernétique vivant doté d’un système nerveux technologique.

L’approche du cycle de vie illustre l’évolution de l’équilibre et des compromis dans une organisation « autonome » entre les personnes, les machines et les algorithmes dans la conception, la mise en œuvre et l’action via les DAO. Un DAO, en tant qu’entité dotée d’une identité unique formée d’expériences culturelles et de rituels distincts, peut agir sur le monde de manière autodéterminée et, ce faisant, le changer. Les DAO insufflent la vie en matérialisant leurs actions dans les domaines physique et informationnel.

Ainsi, chaque fois que vous dites « gm », le DAO répond « gm ».