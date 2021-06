Le cycle haussier est-il terminé avec les prises de profit des détaillants REKT et des institutions ?

Le prix du bitcoin se maintient au-dessus de 37 000 $, celui de l’éther autour de 2 450 $ et la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie à environ 1,6 billion de dollars, toujours en baisse de plus de 35 % à 45 % par rapport à leurs ATH récemment.

Alors que le marché a enregistré une légère hausse par rapport à ses plus bas, le marché est prudemment haussier, certains y voyant le début d’un marché baissier.

Le risque qui persiste actuellement sur le marché tourne autour de la clarté avec les restrictions chinoises, qui ne se limitent pas au secteur de la cryptographie et viennent juste avant le 100e anniversaire politiquement sensible du parti communiste au pouvoir le 1er juillet.

Quant aux implications des commentaires de la CFTC sur DeFi, elles ne devraient pas se jouer de sitôt car les choses de nature réglementaire prennent du temps à se jouer.

“Les nouvelles d’El Salvador et l’offre de Saylor pourraient être juste assez d’élan pour lancer l’appétit pour le risque dans un marché par ailleurs extrêmement craintif”, a noté Jason Choe, fondateur de The Blockcrunch Podcast et partenaire du fonds crypto The Spartan Group.

Alors, le cycle haussier est-il terminé ?

“À mon avis, cette question est quelque peu discutable car à en juger par l’ampleur de la correction (> 40 % pour le plafond de mkt total), nous sommes déjà dans un marché baissier”, a déclaré SpartanBlack, partenaire du fonds crypto The Spartan Group.

Il a noté que ce cycle a amené des acteurs institutionnels sur le marché, et qu’ils sont “susceptibles de prendre des bénéfices plus tôt et plus fréquemment”, ce qui signifie que la baisse ne sera probablement pas aussi grave que les cycles précédents, rendant les marchés de la cryptographie moins volatils au fil du temps, mais aussi ” les rendements de la classe d’actifs deviennent également moins spectaculaires.

Selon Arthur Hayer, ancien PDG de BitMEX, il s’agit simplement d’un phénomène de « Vendre en mai, partir ! » Au moins jusqu’à l’automne, c’est-à-dire. Il a écrit,

«Actuellement, le fiat wampum marginal entrant et sortant de la crypto provient des États-Unis et de l’UE. La plèbe s’est réveillée et a découvert que l’inflation est réelle et qu’il est temps de faire quelque chose. Mais l’été est là.

L’hémisphère nord sera sur la plage… profiter de la vie ou dépenser l’argent de son chien pour les plaisirs terrestres, a-t-il noté, ajoutant : « De toute façon, ils ne seront pas assis devant un écran en appuyant sur des boutons.

Cependant, l’intérêt pour la crypto est toujours là, les régulateurs la décrivant comme une classe d’actifs, bien que volatile et très risquée, et les institutions apportant l’investissement.

SpartanBlack a également noté qu’ils avaient la « plus grande entrée de capitaux » dans leur hedge fund en mai depuis sa création. Leur fonds de capital-risque DeFi a également levé 110 millions de dollars. Il ajouta,

« Le fort intérêt s’étend jusqu’à ce mois-ci. Plus tôt cette semaine, j’ai eu un appel avec plus de 20 PM qui travaillent pour la plus grande société de gestion d’actifs de Singapour. »

Ils ont des conversations avec des family offices, des investisseurs fortunés, des banquiers, y compris des partenaires de Goldman dont l’intérêt pour la classe d’actifs est large et va au-delà des investisseurs de détail, cherchant à engager du capital avec une vision de 1 à 3 ans ou plus.

En ce qui concerne le secteur de la vente au détail, alors que ceux qui sont entrés dans l’espace crypto plus tôt cette année ont peut-être maximisé leur capacité, mais «il y a encore beaucoup de gens qui n’ont pas d’exposition à la crypto qui voient la récente correction comme une énorme opportunité pour enfin obtenir une certaine exposition. Spartan Black ajouté,

« Crypto a suscité l’intérêt du grand public maintenant que les gens ne se demandent plus s’il est logique d’allouer à la classe d’actifs, mais plutôt quand, comment et combien ? »

Bitcoin BTC$ 37 327,45-1,19 % Ethereum ETH$ 2 460.37-3.72% Attache USDT$ 1-0,03%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.