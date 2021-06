Le cyclisme espagnol, pour le Tour

25/06/2021 à 19:21 CEST

Entre la pluie et le brouillard breton, autour de la ville de Brest, où commence le Tour, 17 cyclistes espagnols sont découverts. Ils s’entraînent entre hiver (à peine 14 degrés) mais avec l’intention de sauver cette année la manche française où se dispute le cyclisme espagnol après deux éditions sans même ajouter la moindre victoire d’étape. Depuis Omar Fraile, champion d’Espagne, dans l’équipe d’Astana, a remporté l’étape de Mende en 2018 aucun autre cycliste né dans le sud des Pyrénées n’a levé les bras devant un but de la Grande Boucle.

Les options pour se démarquer et même se battre pour le podium de la course passent par les jambes de Enric Mas, cinquième l’an dernier et qui a reconnu hier être mieux venu sur le Tour qu’en 2020. Le génie et le chiffre, à 41 ans, correspondent à Alejandro Valverde, le dernier cycliste espagnol à y avoir foulé la loge des Champs Elysées en 2015 et l’option surprise concerne deux jeunes coureurs, tous deux âgés de 25 ans, parfaitement préparés pour remporter des étapes et ce sont Iván García Cortina (Movistar) et Álex Aranburu (Astana). Tous deux sont parfaitement gérés dans des arrivées à plat sans sprinteurs excessifs, même si tout dépendra du travail qu’ils auront à faire pour les leaders de leurs équipes.

RENOUVELLEMENT

Pas plus tard qu’hier et afin de ne laisser aucun doute sur le fait que ce qui se passe sur ce Tour, ils continuent à faire confiance au cyclisme, Telefónica a annoncé que l’équipe Movistar continuerait pendant deux saisons, jusqu’en 2023, l’année de la 11e campagne de l’équipe désormais bleue où ils ont ajouté 309 victoires.

« Jusqu’en 2018, nous étions un pays privilégié pour remporter des victoires sur le Tour. Le cyclisme espagnol a toujours vécu dans les cycles et lorsqu’un grand coureur a pris sa retraite, une promesse est immédiatement apparue donc je suis sûr que sur ce Tour, nous en tant qu’équipe ou le cyclisme espagnol dans son ensemble, nous retrouverons avec une victoire & rdquor ;, Eusebio Unzué, manager de Movistar, a commenté hier. “Maintenant, il est arrivé qu’un pays comme la Slovénie qui n’avait jamais excellé dans ce sport mène les deux principaux candidats à la victoire à Paris”, a ajouté l’entraîneur navarrais.

LES FAVORIS

En effet, Tadej Pogacar et Primoz Roglic sont les deux principaux prétendants à la victoire Mais derrière eux la palette des options est plus ouverte, malgré le très bon niveau que présente l’équipe Ineos avec Geraint Thomas, vainqueur en 2018, et Richard Carapaz, vainqueur du Giro 2019, à la barre. Et c’est là que le Mas majorquin, 26 ans, peut trouver un endroit pour se battre pour le général.

“Je suis bien mieux physiquement qu’en 2020 quand j’étais cinquième, c’est pourquoi je viens sur le Tour en regardant la boîte et avec l’intention que, contrairement à l’année dernière, il ne s’agit pas de tenir la montagne avec les meilleurs mais d’être plus agressif. Je sais que je peux être plus ambitieux. Tout ce qui améliore la cinquième place me rapproche du podium & rdquor;, a reconnu Mas à Brest.

Avec la L’absence de Mikel Landa, qui n’a pas pu récupérer à temps Après la grave chute subie dans le Giro, deux autres cyclistes basques, Ion Izagirre (Astana) et Pello Bilbao (Bahreïn) aspirent à des victoires d’étape et même à atteindre une position honorable au classement général.

Et dans la première étape, qui circule le long des routes à proximité des plages bretonnes, mieux préparée à cultiver des huîtres qu’à se baigner par ce temps hivernal, Valverde fait partie des prétendants à la première victoire d’étape, récompensé par le maillot jaune, comme cela s’est produit, également en Bretagne, en 2008, lorsque le coureur murcien a remporté l’étape et a porté pour la première et unique fois le « maillot » de leader de la course.

Alberto Contador, aujourd’hui à la retraite, a remporté le dernier Tour d’Espagne en 2010, bien que des mois plus tard, il ait perdu la victoire en raison du triste épisode de la « surlonge d’Irún ». Le cycliste madrilène est officiellement répertorié comme le vainqueur du Tour 2009, un an après le triomphe de Carlos Sastre et deux saisons après sa première victoire, intervenue après la manche de France remportée par Óscar Pereiro (2006) après l’élimination de Floyd Landis.