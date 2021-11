Le cycliste britannique Alex Dowsett ne parvient pas à battre le record de l’heure

11/04/2021 à 02:59 CET

.

Le cycliste britannique Alex Dowset a échoué ce mercredi dans sa tentative de battre le record de l’heure -fixé à 55 089 kilomètres- au vélodrome du bicentenaire de la ville d’Aguascalientes, capitale de l’État du même nom, au centre du Mexique

« La vérité c’est que J’étais un peu lent, il faisait très chaud, le temps était très dur, il y avait beaucoup d’humidité dans l’environnement; J’ai la gorge serrée parce que nous avions de grandes attentes », a expliqué Dowsett à l’issue de l’épreuve au cours de laquelle il est resté à 534 mètres du record.

Le Britannique de 33 ans a fait face à une température d’un peu plus de 25 degrés Celsius et humidité supérieure à 70 %.

Dowsett, qui Courir pour l’équipe israélienne Star-Up Nation, était à un peu plus de deux tours – le vélodrome mexicain mesure 250 mètres – de la record de 55 089 kilomètres que le Belge Victor Campenaerts (Qhubeka) a réalisé le 16 avril 2019 dans ce même scénario.

Les Britanniques eIl a commencé lentement et a duré près d’une seconde pendant les 10 premiers kilomètres (km), un retard qui est passé à deux secondes après 15 km.

Après avoir effectué 80 tours et parcouru 20 kilomètres, pour lesquels il a exigé un temps de 21 minutes et 50 secondes, Dowsett a été 2933 secondes au-dessus de l’étape battre le record de Campenaerts.

C’était entre les kilomètres 28 et 30 quand Dowsett a perdu encore plus de vitesse et a laissé son partiel monter jusqu’à cinq secondes au-dessus du pas de la marque qu’il cherchait à franchir.

La fatigue était plus visible avant d’entamer le dernier quart d’heure. En passant le kilomètre 40, l’horloge affichait 43 : 42 599 minutes, Dowsett avait ralenti, avec 10 secondes au-dessus de la limite établie par Campenaerts.

Bien qu’il ait fait de gros efforts, aucun second souffle n’est venu pour Dowsett, qui ne pouvait jamais dépasser les 55 kilomètres par heure en vitesse.

Avec la cause perdue au franchissement des 50 kilomètres, le Britannique était à 27 secondes de son but et à la fin le décalage était de 34 secondes et sa distance était de 54 555 kilomètres.

Le vélo que les Britanniques ont utilisé pour ce défi était le Facteur Hanzo, équipé d’un plateau 61 dents par un pignon 13 dents.