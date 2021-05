Le cycliste le plus âgé du monde meurt à 109 ans

22/05/2021 à 12:51 CEST

.

Le français Robert Marchand, considéré comme le cycliste le plus âgé du monde après avoir établi plusieurs records en tant que centenaire, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 109 ans, dans la ville de Mitry-Mory en région parisienne..

La maire de Mitry-Mory, Charlotte Blandiot-Faride, a regretté ce matin dans des déclarations au Parisien la disparition d’un homme qu’elle a dit “c’était l’image de notre ville”, auquel il avait légué divers objets, dont un vélo, qui sont présentés dans une exposition permanente dans une salle de sport.

Marchand avait pris sa retraite du cyclisme en janvier 2018 à l’âge de 106 ans sur les conseils de médecins, qui craignait pour sa santé car sa tension augmentait parfois lorsqu’il continuait à monter sur le vélo.

Avant que, avait successivement établi des records de temps pour les personnes de plus de 100 ans et 105 ans, catégories créées expressément pour lui.

En janvier 2017, il a réalisé une marque de 22547 kilomètres parcourus en 60 minutes au vélodrome de Saint Quentin en Yvelines, un événement retransmis en direct sur différentes télévisions.

Marchand était connu pour son bonne humeur et pour sa modestie malgré l’admiration qu’il suscitait. Il a dit qu’avec ses records, il ne voulait pas être considéré comme un champion, mais simplement pour montrer qu’avec plus de 100 ans, il peut continuer à faire des choses. Il a encouragé les personnes âgées à rester actives, quelle que soit leur activité, faire du vélo ou marcher.

Il est né à Amiens le 26 novembre 1911 et a dit qu’il se souvenait comment, alors qu’il était petit enfant pendant la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes avaient occupé sa ville natale à l’été 1914 et comment quatre ans plus tard, le 11 novembre, en 1918, le les cloches de l’église annonçaient l’armistice qui marqua la victoire française.

Jeune homme, il était gymnaste et pompier de haut niveau à Paris dans les années 1930. Militant communiste et actif dans la Résistance aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, il quitte la France et s’installe au Venezuela, où il travaille dans la canne à sucre pendant huit ans.

Puis il fut aussi au Canada comme bûcheron avant de revenir en France, où il exerça divers métiers, comme jardinier, chausseur ou marchand de vin.

Déjà à la retraite, il a redécouvert le goût du vélo. Il avait laissé ce sport gêné parce qu’on lui avait dit que, aussi petit soit-il (il mesurait 1,50 mètre), il n’irait jamais loin.