Le cyclone Jawad atteindra l’Andhra Pradesh, Odisha demain ; dernières mises à jour ici

Cyclone Jawad est susceptible d’atteindre la côte nord de l’Andhra Pradesh et la côte sud d’Odisha demain matin (4 décembre), selon le dernier rapport du Département météorologique (IMD). Le cyclone devrait toucher terre quelque part dans le district de Puri dimanche, avant de se diriger vers le golfe du Bengale, a déclaré vendredi le commissaire spécial des secours (SRC) PK Jena. « Selon la trajectoire projetée du cyclone, telle qu’elle a été publiée par le Département météorologique indien (IMD), le système pourrait frapper la côte de Puri et retourner à la mer », a-t-il ajouté.

Le département météorologique indien a déclaré vendredi : « Une profonde dépression dans le golfe du Bengale s’est intensifiée en la tempête cyclonique Jawad ». Mrutyunjay Mohapatra, directeur général de l’IMD, a déclaré que la tempête cyclonique devrait atteindre le centre-ouest de la baie du Bengale au large des côtes du nord de l’Andhra Pradesh et d’Odisha d’ici samedi matin.

La Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) a affecté un total de 64 équipes pour faire face à la situation résultant de la tempête cyclonique imminente « Jawad » qui devrait affecter les États d’Odisha, d’Andhra Pradesh et du Bengale occidental ce week-end, un officier supérieur dit vendredi.

À la suite du cyclone Jawad, le festival Konark et le festival international d’art du sable ont été annulés à Odisha. Les agriculteurs ont été priés de protéger leurs produits/cultures. Un avertissement a également été émis pour ceux qui vivent dans les zones basses. Ils devraient être déplacés vers des endroits plus sûrs. « En raison du vent fort, les gens devraient rester dans des endroits plus sûrs car des glissements de terrain sont susceptibles de se produire », a noté la directrice d’IMD Amaravati, Stella Samuel.

Au total, 64 équipes ont été affectées par la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) pour gérer la situation résultant du cyclone « Jawad », qui devrait frapper l’État d’Odisha, l’Andhra Pradesh et le Bengale occidental ce week-end samedi.

