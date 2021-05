Le cyclone se prépare au-dessus de la mer d’Andaman, susceptible de frapper le Bengale occidental et la ceinture côtière d’Odisha la semaine prochaine, alerte l’IMD

La seconde tempête cyclinique sur la baie du Bengale qui se forme cette année est baptisée Yaas. (Image représentative)

Après que le cyclone Tauktae ait causé des destructions généralisées dans la ceinture côtière occidentale de l’Inde, les responsables du département rencontré se sont alarmés d’une tempête cyclonique se développant sur le Gangetic West Bengal et devrait toucher terre sur la côte est dans les deux à trois prochains jours.

Il s’agit de sa deuxième tempête cyclonique se formant sur la baie du Bengale cette année nommée Yaas, donnée par Oman. Les responsables du département météorologique indien ont alerté que le système dépressionnaire se formait au-dessus du nord de la mer d’Andaman et de la baie du centre-est du Bengale et pourrait rassembler la force dans les 48 à 72 heures suivantes pour former une tempête cyclonique avant d’atteindre Odisha ou le Bengale occidental par 26 mai au soir.

Le bureau du Met a également prévu que des précipitations légères à modérées pourraient commencer à partir du 25 mai au soir dans la plupart des endroits avec de fortes pluies dans des endroits isolés des districts côtiers du Bengale occidental comme Sunderbans. La tempête augmentera considérablement en extension spatiale et en intensité sur les districts de la plaine du Gangetic avec des rafales de vent se déplaçant à une vitesse de 45 à 65 km / h sur la mer d’Andaman et à proximité de la région du Bengale. Le vent peut prendre de l’ampleur à partir du 23 mai sur les principales parties du centre de la baie du Bengale, du nord de la baie du Bengale et sur les côtes d’Odisha, du Bengale occidental et du Bangladesh entre le 25 et le 27 mai.

Le rapport a en outre alerté que le temps peut être difficile à très rude sur la mer d’Andaman et la baie est centrale le 23 mai, sur de grandes parties de la baie centrale du Bengale entre le 24 et le 26 mai et dans la baie nord du Bengale vers les côtes du Bengale occidental, Odisha, Bangladesh entre le 25 et le 27 mai.

Les pêcheurs ont été avertis de ne pas s’aventurer dans la mer à partir du 21 mai, tandis que ceux déjà en mer doivent rentrer avant le 23 mai. Le gouvernement de l’État a dirigé une vigilance accrue sur la situation dans les sous-divisions de Hingalgunj et Sandeshkhali. Les congés de plusieurs fonctionnaires dans les départements concernés ont été annulés.

Cependant, même avec la formation d’un cyclone dans la baie du Bengale et la mer d’Andaman, l’avancement de la mousson du sud-ouest ne sera probablement pas affecté, a déclaré l’IMD.

