Le cyclone Shaheen émergera au large des côtes du Gujarat d’ici vendredi matin ; devrait diriger le Pakistan, aucune menace directe pour l’Inde

(Photo : Twitter/Collector & DM, Malkangiri)

En moins d’une semaine, un autre cyclone a commencé à se produire dans le nord de la mer d’Arabie. Le département météorologique indien a déclaré mercredi que « le cyclone devrait se développer dans le nord de la mer d’Arabie d’ici jeudi matin ». Ce sera le deuxième cyclone après Tauktae qui se développera dans le bassin de la mer d’Arabie cette année, mais il pourrait ne pas affecter directement la côte indienne.

Le prochain cyclone se développera à partir des restes du cyclone Gulab, qui s’était formé dans la baie du Bengale, a traversé la côte de l’Andhra Pradesh le 26 septembre. Plus tard, ses restes ont été déplacés à travers Telangana, Maharashtra et reposent maintenant sur le Gujarat.

La piste de Gulab était une dépression bien marquée sur le sud du Gujarat comme mercredi matin, a déclaré IMD. Selon le bulletin de l’IMD publié jeudi après-midi, « d’ici jeudi matin, le système s’intensifiera dans une dépression et continuera à se déplacer vers l’ouest-nord-ouest. Il a également déclaré que d’ici vendredi matin, “la dépression s’intensifiera davantage en une tempête cyclonique et émergera dans le nord de la mer d’Arabie”. Et puis, la tempête cyclonique sera connue sous le nom de Cyclone Shaheen. Le nom de ce cyclone a été proposé par le Qatar.

Des endroits comme North Konkan, Gujarat, Kutch et Saurashtra restent en alerte «rouge» jusqu’à jeudi. Certains endroits du Gujarat ont enregistré des pluies ininterrompues (24 heures) entre mardi et mercredi. Les endroits étaient Umerpada (Surat) – 218 mm, Valsad – 160 mm, Dholera (Ahmedabad) – 152 mm, Vadodara – 102 mm, Surat city – 101 mm, Bhavnagar – 77 mm, Vapi (Valsad) – 67 mm et Rajkot – 54 mm comme indiqué dans l’Indianexpress. com.

Selon Indianexpress.com, le cyclone devrait s’éloigner de la côte ouest de l’Inde. Il se dirige vers les côtes Pakistan-Makran et, par conséquent, il n’y a pas encore de menace directe pour les Indiens. Cependant, les pêcheurs d’Inde et des pays voisins de l’océan Indien ont été avertis de ne pas s’aventurer en mer jusqu’au 2 octobre. Ceux qui sont déjà présents en mer ont été invités à se rendre dans des endroits plus sûrs.

