Le cyclone Tauktae frappe le Gujarat et fait au moins 6 morts

Le ministre en chef a déclaré que les victimes avaient été réduites au minimum, car l’appareil d’État avait agi à l’avance et transféré plus de deux lakh de la côte vers les intérieurs.

Au moins six personnes sont mortes dans des incidents liés au cyclone Tauktae au Gujarat, tandis que plus de 17 000 maisons se sont effondrées et que plusieurs arbres et poteaux électriques ont été déracinés, ont annoncé mardi des responsables.

Des dommages importants ont été causés aux cultures d’été, en particulier à la mangue et au til (sésame), dans les régions de Saurashtra-Kutch et du sud du Gujarat. Les opérations industrielles ont également été touchées dans l’État.

Après une réunion d’examen mardi, le ministre en chef Vijay Rupani a ordonné une enquête sur les dommages causés aux cultures et aux industries dans les districts de Gir-Somnath, Bhavnagar et Amreli dans les districts de Saurashtra et de Surat, Valsad et Navsari dans le sud du Gujarat.

Rupani a déclaré que l’approvisionnement en électricité de plus de 4 000 villages avait été affecté en raison de la tempête cyclonique et qu’environ 1 100 poteaux électriques ont été endommagés ou sont tombés à cause des vents à haute vitesse dans les zones les plus touchées.

Des sources du département des industries de l’État ont déclaré que les opérations du terminal de Petronet LNG à Dahej avaient été touchées par le déclenchement de l’électricité en raison de vents cycloniques. L’approvisionnement de près de 40 mm / j de gaz naturel dans diverses régions du pays a été entravé. Selon les sources, l’approvisionnement serait rétabli mardi soir.

Bien que la plupart des unités industrielles des zones côtières aient suspendu leurs opérations de lundi à mercredi, de nombreuses unités de céramique du Morbi ont continué à fonctionner à une capacité inférieure. L’approvisionnement en gaz naturel du cluster céramique est resté autour de 2,5 mscmj mardi contre sa demande moyenne de plus de 6 mscmj.

Dans un communiqué, APM Terminals, l’opérateur portuaire de Pipavav, a déclaré que le port avait été durement touché. «Bien que les infrastructures clés, y compris les voies ferrées et les grues, soient sûres. Nous sommes en train de rétablir la communication. Il n’y a toujours pas d’électricité au port de Pipavav », a-t-il déclaré.

Bien que le département météorologique indien ait déclaré que le cyclone, qui a touché terre près de la côte du Gujarat en tant que tempête cyclonique extrêmement grave, a commencé à s’affaiblir, le gouvernement de l’État continuera à rester vigilant jusqu’à mercredi soir.

Au cours des dernières 24 heures, un à neuf pouces de pluie a été signalé dans pas moins de 15 districts de l’État. La ville de Bagasara à Saurashtra a reçu neuf pouces de pluie avec des vents violents.

