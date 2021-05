Le cyclone Tauktae frappe les zones côtières; La marine indienne et le CG sauvent des personnes bloquées

Comme cela a été rapporté précédemment, tous les 137 membres du personnel de la barge GAL Constructor avaient été secourus à la fois par la marine indienne et les garde-côtes. (Crédit photos: Marine indienne)

Dans l’une des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) les plus difficiles des quatre dernières décennies, dans le cadre d’opérations conjointes menées par la marine indienne et les garde-côtes indiens, 184 personnes sont secourues de la barge qui a coulé mardi matin. Les équipes de sauvetage naval qui travaillent autour des plates-formes pétrolières de Bombay, à 70 km au sud-ouest de Mumbai, ont récupéré 14 corps près d’une barge coulée par l’équipe de sauvetage naval.

Selon la marine indienne jusqu’à présent, les 184 hommes qui ont été sauvés de la barge sont arrivés à Mumbai à bord de l’INS Kochi. Et le deuxième lot atteint le port de Mumbai à bord de l’INS Kolkata.

Selon le porte-parole officiel du commandant de la marine indienne Vivek Madhwal «Deux navires de la marine indienne – INS Kochi et INS Kolkata reviennent au port de Mumbai avec des hommes secourus. Il y a trois autres navires de guerre, avions et hélicoptères qui poursuivent leur SAR en mer. »

Comme indiqué précédemment, d’autres navires de la marine, y compris INS Teg, INS Betwa et INS Beas sont déjà sur place et participent aux missions, et ils sont pris en charge par l’avion de reconnaissance maritime P8I, qui sont équipés de capteurs pointus et balaient les longues étendues de l’eau et les zones côtières. La Marine et le CG ont déployé leurs hélicoptères dans les opérations de sauvetage. Les hélicoptères navals sont équipés de capteurs et peuvent atterrir sur les ponts des navires de guerre.

ONGC fait partie des opérations de sauvetage

Selon la marine indienne, les remorqueurs de l’ONGC remorquent le navire de forage Sagar Bhushan et la barge «Support Station 3» jusqu’au port. Et les hélicoptères de la marine indienne fournissent de la nourriture et de l’eau potable à l’équipage à bord de ces navires qui transportent 297 hommes à bord.

Après le cyclone Tauktae, ceux-ci faisaient partie des six navires qui ont dérivé en mer depuis lundi et étaient tous liés aux travaux de forage pétrolier à Bombay High.

Les barges à la dérive constituent-elles une menace?

Oui. Selon les sources, lorsque des navires ou des barges de cette taille sont à la dérive en mer, d’autres installations en plus des plates-formes pétrolières et d’autres navires sont en danger.

Opérations de sauvetage multiples

Selon la marine indienne, les navires de guerre ont été déployés lundi après la réception d’une demande d’assistance pour la barge P305, qui était à la dérive au large des champs pétrolifères de Heera dans la région de Bombay High. Ces champs pétrolifères sont à environ 70 km au sud-ouest de Mumbai.

Jusqu’à présent, 183 ont été sauvés mardi soir, et des opérations sont en cours pour retracer 90 autres personnes.

Sagar Bhushan: 101 à bord et remorqué jusqu’au port

Deshbhakt, Greatship Aditi: a 45 membres d’équipage sur les deux navires. Ils sont tous deux remorqués jusqu’au port et leur propulsion a été rétablie.

Gal Constructor: qui s’est échoué à 90 km au large de Mumbai, et tous les 137 sont en sécurité.

Support Station-3: 196 à bord, est également en train d’être remorqué jusqu’au port.

