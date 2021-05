Le cyclone Tauktae indique-t-il une nouvelle tendance pour la mer d’Oman?

Le cyclone Tauktae est sur sa trajectoire pour toucher terre sur les rives du Gujarat. Image: IMD

Les cyclones n’ont pas été rares en Inde car chaque année, des tempêtes cycloniques faibles à modérées continuent de frapper les côtes indiennes. Que ce soit la baie du Bengale ou la mer d’Oman, au cours des dernières années, de nombreuses tempêtes se sont formées dans la baie. Alors que ceux du golfe du Bengale sont connus, la mer d’Oman est également témoin de fréquentes tempêtes cycloniques ayant de fortes intensités. Cette année, le cyclone Tauktae en est un exemple.

Cyclone Tauktae est-il un créateur de tendances?

Le cyclone frappant les côtes occidentales de l’Inde – Le cyclone Tauktae est le quatrième cyclone des années consécutives à s’être développé dans la mer d’Oman. En dehors de cela, les cyclones dans la région sont généralement observés après la mousson, cependant, c’est aussi le quatrième cyclone à se former dans la période pré-mousson et de haute intensité. Un rapport de l’IE a noté une tendance à la formation de cyclones de catégorie sévère dans la mer d’Oman avant le début de la saison de la mousson en Inde.

Avant cela, le cyclone Mekanu formé en 2018 a frappé Oman, tandis que le cyclone Vayu a frappé le Gujarat en 2019 et le cyclone Nisarga a touché terre dans le Maharashtra l’année dernière (2020). Cette année aussi, le cyclone devrait frapper le littoral du Gujarat du pays. Depuis l’année dernière, les cyclones qui se forment dans la mer d’Oman sont classés dans la catégorie des cyclones très sévères.

Pourquoi les cyclones de la mer d’Oman sont-ils préoccupants?

Le rapport note que si cinq cyclones se développent en moyenne dans la mer d’Oman et le golfe du Bengale combinés, pas moins de quatre cyclones se trouvent dans le golfe du Bengale et un se forme dans la mer d’Oman. La raison est simple: la baie du Bengale est plus chaude que la mer d’Oman, fournissant ainsi un coussin nécessaire à la formation d’un cyclone. Les cyclones se développant sur le côté ouest de l’Inde se trouvent généralement au-dessus des zones insulaires de Lakshadweep et traversent davantage vers l’ouest, ou s’éloignent de la côte ouest du pays.

Au cours des dernières années, compte tenu du réchauffement climatique, les météorologues ont constaté des changements dans la température de la mer d’Oman. Cela peut probablement être la raison de l’augmentation des activités cycloniques dans la région.

Pourquoi le cyclone s’intensifie-t-il?

Tous les cyclones tropicaux ont besoin d’énergie pour rester en vie et ce type de cyclone peut être obtenu à partir d’eau chaude ainsi que d’air humide au-dessus de l’océan tropical. Comme la chaleur est libérée par condensation de vapeur d’eau, une forte baisse de pression peut être observée. Cela signifie que la chaleur dégagée est directement proportionnelle à la chute de pression. Avec un système à basse pression, il y a plusieurs étapes d’intensification pour qu’un cyclone se forme.

Notamment, dans le cas du cyclone Tauktae dans la mer d’Oman, l’eau de mer a été assez chaude même jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Il suffit maintenant de fournir une quantité d’énergie suffisante pour intensifier le cyclone Tauktae et le rendre sévère.

Pendant ce temps, les cyclones qui se forment pendant la période pré-mousson (mai-juin) et post-mousson (octobre-novembre) sont connus pour produire des cyclones d’intensité sévère.

Tempête cyclonique extrêmement sévère Tauktae

Position centrale par satellite INSAT 3D

à 1030 IST – 19.1N & 71.5E

qui est à 193 km au sud-sud-est de Diu pic.twitter.com/9ySxqZZI2t – Département météorologique indien (@Indiametdept) 17 mai 2021

Quelle est la trajectoire actuelle du cyclone Tauktae?

Dès lundi, le cyclone Tauktae est sur sa trajectoire pour toucher terre sur les rives du Gujarat tôt le matin de mardi (18 mai). On s’attend à ce que le cyclone s’intensifie encore plus avant de toucher terre. Le Département météorologique indien (IMD) a prédit que le cyclone prendrait une trajectoire près de Porbandar et Mahuva dans le district de Bhavnagar au Gujarat. La vitesse du vent du cyclone devrait être d’environ 150 à 160 km / h avec des rafales à 175 km / h.

On s’attend à ce que pas moins de 12 districts du Gujarat connaissent des pluies et des tempêtes fortes à très fortes. Ces districts comprennent Kutch, Porbandar, Saurashtra, Bhavnagar, Junagarh, Surat, Ahmedabad, Amreli, Valsad et Anand and Bharuch, ainsi que le territoire de l’Union de Diu.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.