Le cyclone Yaas se dirige vers la côte est de l’Inde: tout savoir sur Cyclone vs Typhoon Vs Hurricane et comment les tempêtes se forment

Les tempêtes tropicales se forment toujours à une distance suffisante de l’équateur

La saison des cyclones dans le nord de l’océan Indien a commencé le 2 avril, lorsqu’une dépression s’est formée dans le nord de la mer d’Andaman et a rapidement touché terre au Myanmar. Après le cyclone Tauktae qui a causé des destructions généralisées dans le Maharashtra, Goa, Gujarat plus tôt en mai, le cyclone Yaas va être le cyclone tropical le plus fort cette année avec une rafale de vent de 165 km / h qui a touché terre entre Paradip et l’île de Sagar le 25 mai.

Une tempête tropicale nommée Ana, s’est développée au nord-ouest des Bermudes, le 22 mai. La tempête prendra de l’ampleur avant le 1er juin, lorsque la saison des ouragans commencera. Une autre tempête, Surigae est en train de bouillonner dans l’océan Pacifique occidental, c’est le premier typhon de la saison 2021 dans le Pacifique nord-ouest et la deuxième tempête nommée.

Maintenant, quelle est la différence entre un cyclone, un ouragan, un typhon? Rien de plus que l’emplacement.

Toutes sortes de tempêtes tropicales se forment au-dessus d’un océan dont la température est d’au moins 27 degrés Fahrenheit, s’étendant de la surface de la mer jusqu’à une profondeur de 150 pieds sous l’eau, une atmosphère d’humidité élevée et où l’air a tendance à s’élever. Les tempêtes tropicales se forment toujours à une distance suffisante de l’équateur (environ 480 km) là où il y a des perturbations préexistantes près de la surface et peu et où la vitesse et la direction du vent varient peu entre la surface et la troposphère.

En raison de l’effet Coriolis, ces tempêtes tournent dans le sens antihoraire dans l’hémisphère nord et dans le sens horaire dans l’hémisphère sud. Lorsque le système des tempêtes commence à tourner autour d’un rayon défini, mais que sa vitesse maximale du vent soutenu n’a pas dépassé 61 km / h, la tempête est classée comme une dépression tropicale et à ce stade, elle gagne un nom suivant le graphique préparé par Organisation météorologique mondiale et Commission économique et sociale des Nations Unies pour la région Asie-Pacifique.

Les ouragans, les cyclones et les typhons sont tous essentiellement des tempêtes tropicales, mais sont appelés par un nom en fonction de leur lieu d’origine.

Des cyclones se forment sur le Pacifique Sud et l’océan Indien. Ainsi, au nord de l’équateur, l’Inde et le Bangladesh subissent des cyclones tropicaux, tout comme l’Australie dans l’hémisphère sud.

Les typhons se forment au-dessus de l’océan Nord-Ouest. Ainsi, le Japon, la Chine, les Philippines, etc. ont des typhons.

Les ouragans se forment sur l’océan Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est. Ainsi, la côte est des États-Unis et les Caraïbes, ainsi que (moins fréquemment) les côtes ouest des États-Unis et du Mexique, subissent tous des ouragans.

