LE CYGNE NOIR SE PRÉPARE-T-IL À PLIER SUR LES MARCHÉS ?

Il y a à peine six mois, on demandait aux participants à une enquête mensuelle menée par la Deutsche Bank, une entreprise trop grande pour faire faillite : «[What] pensez-vous que sont les plus grands risques pour les marchés financiers mondiaux en 2021 ? »

Nous parlons beaucoup de ce Black Swan inconnu dans le podcast / émission de radio Financial Survival – cet événement imprévisible, et souvent imprévisible, qui pourrait défaire, vraiment défaire les marchés à tout moment.

Parfois, épuisés par les possibilités, nous nous demandons : savons-nous même ce que nous ne savons pas ?

Après tout, pour avoir la bonne réponse, il faut poser la bonne question, non ?

Voici les premières demi-douzaines de réponses (les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage de répondants ayant choisi cette réponse) :

[The] le virus mute et esquive les vaccins (38 %) ; Des effets secondaires graves du vaccin commencent à apparaître (36 %) ;

Un nombre suffisant de personnes refusent de se faire vacciner, ce qui entrave le retour au travail (34 %) ;

La bulle technologique éclate, provoquant des retombées sur les marchés mondiaux compte tenu de leur taille (33 %) ;

Les banques centrales/gouvernements retirent trop tôt les mesures de relance (27%) ; et

La croissance galopante de la masse monétaire fait monter l’inflation plus tôt que prévu (23 %).

Aujourd’hui, à peine six mois plus tard, les principales préoccupations des investisseurs sont les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre, l’inflation et le ralentissement de la croissance du PIB, selon Sam Ro d’Axios.

Les investisseurs toujours préoccupés par les problèmes liés aux vaccins

Mais, dans sa dernière enquête mensuelle, la Deutsche Bank a été informée par des clients que les 3 principaux risques pour les marchés financiers mondiaux en 2021 » sont toujours liés aux vaccins (les 3 mêmes que dans le graphique).

Il serait sage de se rappeler que ce sont les risques auxquels les investisseurs ne pensent pas qui font souvent le plus de dégâts sur les marchés lorsqu’ils se produisent.

En effet, Ro souligne que les investisseurs peuvent être convaincus que quelque chose qui devrait se produire se produira réellement. Pourtant, la plus petite quantité d’incertitude empêchera cet événement éventuel d’être pleinement intégré au marché.

Mais, comme le demande Ro, qu’en est-il des risques qui n’ont pas fait surface dans l’enquête ou qui ont été pris en compte par les <5% qui ont répondu à la question sans aucune des réponses ci-dessus ?

Nous ignorons ces réponses les moins populaires à nos risques et périls, car c’est probablement là que réside le cygne noir.

Nous n’avons qu’à revenir à l’année dernière. À l’approche de 2020, qui d’entre nous a déjà imaginé que nous serions confrontés à une pandémie mondiale qui forcerait de grandes parties de l’économie à fermer littéralement.

Ro dit que c’est ce manque d’attentes qui conduit ce risque à être sous-évalué sur le marché, et donc à provoquer l’effondrement du marché boursier comme il l’a fait en mars dernier.

Mais personne ne suggère que les investisseurs devraient commencer à considérer les risques les plus improbables comme s’ils étaient susceptibles de se produire.

Si les investisseurs étaient toujours trop inquiets de tout ce qui pourrait mal tourner, les actifs risqués comme les actions pourraient ne jamais être assez bon marché.

Cependant, vous devez au moins en être conscient – être conscient, c’est être préparé, et se préparer, c’est se préparer au succès.

Jusqu’à la semaine dernière, l’or et l’argent étaient bien orientés à la hausse après un début d’année lent.

Pourtant, leur récente correction, je pense, peut être attribuée en grande partie à la façon dont les investisseurs institutionnels et les grands investisseurs particuliers manipulent les ETF sur l’or et l’argent presque tous les jours via leurs ordinateurs et algorithmes à grande vitesse.

Les actions se sont redressées presque sans relâche depuis plus d’un an maintenant, laissant beaucoup de gens se demander si le marché n’est pas en retard pour une vente massive. Les baisses importantes de la semaine dernière amplifient ces inquiétudes.

Qu’est-ce qui vient ensuite ?

Jonathan Golub du Credit Suisse estime qu’il y a deux grandes dynamiques à surveiller au second semestre :

Premièrement, pendant combien de temps la demande de biens et services dépasse-t-elle l’offre, ce qui maintient l’inflation à un niveau élevé ? Et deuxièmement, quelle est la voie vers un rythme de croissance plus normal ?

Comme nous le savons, une inflation persistante et un ralentissement ou un rebond désordonné sont une recette pour la volatilité des marchés.

Golub est haussier, prédisant que le S&P remontera à 4 600 d’ici la fin de 2021, avec ce qu’il appelle une « décélération bénigne » de la croissance.

C’est là que l’économie se refroidit vers une « croissance modeste mais saine » et que le marché génère des « rendements modestes mais sains ».

La stratège de RBC, Lori Calvasina, est plus prudente, voyant « un peu plus de marge pour que les actions montent, mais pas beaucoup ».

Elle dit que nous pourrions voir “un recul significatif au cours de la seconde moitié, s’élevant jusqu’à 8%-9%”.

Entre autres choses, Calvasina prévient que les mesures du sentiment et du positionnement des investisseurs sont à des niveaux qui indiquent que le marché a atteint un sommet – et est sur le point de glisser.

Trop gros pour faire faillite Le stratège de Bank of America, Savita Subramanian, pense que le S&P tombera à 3 800 d’ici la fin de l’année.

Semblable à Calvasina, elle prévient que le sentiment des investisseurs est «presque euphorique», mais pense également que l’inflation des salaires et les hausses potentielles d’impôts pourraient nuire aux bénéfices des entreprises.

L’essentiel, dit Calvasina, « Le marché boursier n’est pas dans un endroit où il peut absorber [more] mauvaises nouvelles.”

Ainsi, s’il est vrai que le degré auquel un événement va secouer les marchés est inversement proportionnel à la façon dont les gens y pensent déjà, préparez-vous pour une course folle.

